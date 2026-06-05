مطالبات في العراق بكشف تفاصيل خطة حصر السلاح بيد الدولة

- دعت مبادرة "عراقيون" الحكومة إلى وضع خطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، تشمل توقيتات وآليات قابلة للقياس، ودمج الكيانات المسلحة ضمن التشكيلات الأمنية بطريقة مهنية. - بدأت الحكومة خطوات لإدماج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية، مثل تسليم مقار وسلاح "سرايا السلام"، وتفويض علي الزيدي بملف "حصر السلاح"، بينما أعلنت "عصائب أهل الحق" عن فك الارتباط مع الحشد الشعبي. - رغم التحركات، تظل هناك تساؤلات حول آليات حصر السلاح، مع وجود تقاطع بين الرغبة الحكومية واستعداد بعض الجماعات المسلحة للبحث عن تسوية.

دعت مبادرة تضم العشرات من الصحافيين والأكاديميين والنشطاء العراقيين، أمس الخميس، الحكومة العراقية، إلى تقديم "خطة عمل تفصيلية واضحة المعالم" لكيفية حصر السلاح بيد الدولة، على أن تتضمن "توقيتات زمنية محددة، وآليات رقابية وتنفيذية قابلة للقياس" بعيداً عن "المفاهيم العامة والتعهدات الفضفاضة"، بالتزامن مع بدء التحرك الحكومي و"الفصائلي" في البلاد، لمشروع "حصر السلاح". وطالبت مبادرة "عراقيون"، التي تضم نحو 80 شخصية سياسية وأكاديمية وثقافية، في بيان صدر ببغداد، الخميس، "دمج كافة الكيانات المسلحة (الفصائل) ضمن التشكيلات الأمنية والعسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية والوزارات المدنية، بطريقة مهنية صارمة تعتمد معايير الكفاءة والولاء الوطني والانضباط العسكري، لا تسمح لأي مجموعة يتم دمجها بالرجوع في تحركاتها إلى قياداتها السياسية والحزبية السابقة".

وشددت المبادرة على ضرورة "اتخاذ خطوات واضحة وجادّة مع الكيانات المسلحة التي ترفض الاندماج، بما يمنع تعرض البلاد إلى استهدافات جديدة، أو وقوعها في مأزق القبول بالإملاءات الخارجية". وذكرت أن "حصر السلاح شرط وجودي لاستعادة الدولة وضمان سيادتها، وأن محور سيادة القانون والأمن يمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وهو المدخل لبناء دولة المؤسسات"، موضحة أن "وجود سلاح منفلت ذي طابع سياسي خارج إطار الدولة يمثل التهديد الأخطر للسلم الأهلي والاستقرار والتنمية الاقتصادية". وأكدت أنه "لم يعد للعراقيّين وقت للمزيد من تأجيل الحلول، والتسويف، والأكاذيب".



ويأتي هذا البيان، بالتزامن مع إعلان رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، انطلاق الخطوات العملية الأولى لإدماج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية الرسمية، من خلال تسليم مقار وسلاح "سرايا السلام" في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، استجابة للمبادرة التي أطلقها زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر. وقال معن في تصريحات، إن "اللجنة شُكلت لوضع الآليات والسياقات الفنية والترتيبات الخاصة بالسلاح وإعادة الهيكلة وصولاً إلى الاندماج الكامل، وإن كل مرحلة من هذه العملية لها متطلباتها التنفيذية".

تقارير عربية انقسام الفصائل العراقية حول تسليم السلاح للدولة



والأسبوع الماضي، أعلن الصدر، فك الارتباط مع الفصيل المسلح الذي يقوده (سرايا السلام) وإلحاقه بالدولة، وهي خطوة لاقت ترحيباً من الحكومة العراقية المشكلة حديثاً برئاسة علي الزيدي. عقب ذلك فوّض تحالف الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي" الزيدي بملف "حصر السلاح" بيد الدولة، فيما أعلن فصيل "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي "الشروع في تنفيذ إجراءات فك الارتباط مع الحشد الشعبي"، في خطوة ذكرت الجماعة التي تُصنف على أنها من أبرز الجهات الحليفة لإيران أنها تأتي تجاوباً مع الضغوط الأميركية ومحاولة للاحتفاظ بتمثيلها الحكومي، بعد رفض واشنطن مشاركة الجماعات المسلحة في الحكومة الجديدة.



ورغم الإعلان، لم توضح جماعة "عصائب أهل الحق" المقصود بعبارة "فك الارتباط بالحشد الشعبي"، التي جاءت في بيانها، لكن مسؤولاً في الجماعة قال في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد" إنه "بمثابة تفويض للحكومة بأي قرار تتخذه في ما يتعلق بالحشد الشعبي، وفصل الألوية التابعة لعصائب أهل الحق داخل الحشد الشعبي عن الجناح السياسي". معتبراً أن "مسألة تسليم السلاح أو وضعه تحت إدارة الدولة تكون وفق تصور عند الحكومة، وليس للفصيل أي إملاءات أو شروط". لكن أطرافاً مسلحة أخرى استهجنت سحب سلاح "المقاومة"، مثل كتائب "حزب الله" العراقية، وحركة "النجباء" التي أشارت إلى أن "سلاحها مقدس".



من جهته، بيَّن الناشط المدني من محافظة كركوك العراقية، فؤاد الحسيني، أن "الحديث الفصائلي وكذلك الحكومي عائم وغير واضح، ونحن لا نعرف الآليات التي ستتم عبرها عملية حصر السلاح بيد الدولة، وكيف سيكون شكل هذه العملية أو سقفها الزمني"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "مبادرة عراقيون تتفق معها معظم النخب العراقية، وهي تريد أن يتم الكشف عن كواليس هذا المشروع، التي تتضمن نوعية السلاح الذي يُسلم والطرق التي ستتم بها العملية، حيث لا تزال الكثير من الأسئلة بلا إجابة".



وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية العراقية عن وجود تفاهمات غير معلنة تهدف إلى تقليل المظاهر المسلحة للفصائل وإعادة إدماج بعض تشكيلاتها ضمن أطر الدولة الرسمية، بالتزامن مع نقاشات حول إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتوسيع التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية. ورغم استمرار الشكوك بشأن مدى التزام بعض الفصائل بإمكانية التخلي عن السلاح على المدى البعيد، فإن المؤشرات الحالية تعكس للمرة الأولى وجود تقاطع بين رغبة حكومية مدعومة سياسياً واستعداد لدى جماعات مسلحة للبحث عن تسوية تضمن بقاءها داخل المعادلة العراقية، لكن بأدوات مختلفة.