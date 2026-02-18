مطالبات باستقالة النائب الأميركي راندي فاين بعد تصريح مسيء للمسلمين

- أثار النائب الجمهوري راندي فاين جدلاً بعد تصريحاته المعادية للمسلمين، مما دفع نواب ديمقراطيين للمطالبة باستقالته، حيث وصفه زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز بأنه "عار على الكونغرس". - النائبة ياسمين أنصاري انتقدت فاين، مشيرة إلى تجريده المسلمين من إنسانيتهم، ودعت لعدم تطبيع مثل هذه التصريحات، خاصة أن له تاريخاً من التصريحات العنصرية. - فاين معروف بدعمه لإسرائيل وتشريعاتها، حيث عمل على تعديل قوانين مناهضة لحركة المقاطعة ودعم مشروع قانون يصنف معاداة الصهيونية كمعاداة للسامية.

طالب نواب ديمقراطيون باستقالة النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا راندي فاين بعد تصريح له معادٍ للمسلمين، بعدما كتب في منشور على منصة إكس، أول أمس الاثنين: "إذا أجبرونا على الاختيار، فليس من الصعب الاختيار بين الكلاب والمسلمين" ما أثار موجة استهجان كبيرة وانتقادات، فيما قابلت قيادات الحزب الجمهوري تصريحه بالتجاهل والصمت.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، في بيان له، فاين، بأنه "عار على الكونغرس الأميركي" وأنه "متعصب معادٍ للإسلام ومثير للاشمئزاز وغير نادم على تصريحاته"، مشيراً إلى أن من غير المقبول أن يواصل رئيس مجلس النواب مايك جونسون

والجمهوريون في المجلس التزام الصمت على تصريحاته. وتعهد جيفريز بمساءلة فاين حال فوز الديمقراطيين بالانتخابات المقبلة. بدوره، توجه حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إلى فاين بالقول على "إكس": "قدّم استقالتك الآن أيها العنصري الحقير"، فيما دعا آخرون إلى إلغاء عضويته في اللجان بالمجلس.

ووصفت النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري تصريحه بأنه "شديد الانحطاط". وأضافت في منشور على "إكس": "فاين جرَّد المسلمين من إنسانيتهم مراراً دون أي عواقب. هذا أمر غير مقبول ويجب ألا يصبح طبيعياً داخل الكونغرس. إذا لم يكن قادراً على احترام أبسط معايير الكرامة الإنسانية، فعليه الاستقالة".

If anyone said something this vile in any workplace, they’d be fired.



Randy Fine has repeatedly dehumanized Muslims without consequence. It’s unacceptable and should not be normalized by Congress.@SpeakerJohnson should reprimand him immediately. And if Fine cannot meet the… https://t.co/rBpL1XQNzk — Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) February 16, 2026

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها هذا النائب، الذي يصف نفسه بأنه "صهيوني"، تعليقات عنصرية ومعادية للمسلمين، حيث دعا في ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى "التخلّص من المسلمين عالمياً"، وكتب على حسابه الرسمي في "إكس" تعليقاً على كيفية التعامل مع المسلمين: "لا أعرف كيف تصنع السلام مع الذين يسعون لتدميرك. أعتقد أنه يجب أن تدمرهم أولاً". ودعا في يوليو/ تموز الماضي إلى استمرار تجويع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمدنيون، إلى حين الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي مايو/ أيار الماضي، دعا النائب المعروف بكراهيته للعرب والمسلمين إلى "ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي"، واصفاً القضية الفلسطينية بأنها "شر مطلق"، وأن "الطريق الوحيد لإنهاء الصراع هو الاستسلام التام من أولئك الذين يدعمون الإرهاب الإسلامي". وحرّض على تكرار ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية دون تفاوض في غزة، قائلاً: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض مع النازيين ولا مع اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين من أجل الحصول على استسلام غير مشروط، وهذا ما ينبغي أن يحدث هنا أيضاً".

كذلك سبق أن وصف النائبتين المسلمتين في مجلس النواب، رشيدة طليب وإلهان عمر، بأنهما "إرهابيتان" بعد منشورات لهما تنتقد تجويع الأطفال في غزة وتصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بأنه "مجرم حرب". وجاءت تصريحات فاين الأخيرة، رداً على منشور ناشطة فلسطينية أميركية مسلمة تقيم في نيويورك هي نردين كسواني، قالت إن تراكمات الثلج المليئة بفضلات الحيوانات في المدينة تثبت أن الكلاب لا مكان لها في المجتمع كحيوانات منزلية أليفة، مضيفة: "لأنها كما قلنا دائماً، نجسة". ولاحقاً وصفت راندي فاين بعد تعليقه بأنه "صهيوني متعصب استخدم كلماتها ذريعة لنشر خطاب تحريضي ضد المسلمين". وكتبت أن منشورها كان المقصود به السخرية والمزاح.

انتخب راندي فاين البالغ من العمر 50 عاماً في مجلس النواب الأميركي في إبريل/ نيسان 2025، وتخرج من جامعة هارفارد، ومثّل مجلس النواب بولاية فلوريدا، ثم مجلس الشيوخ بالولاية منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح داعماً للتشريعات والتدابير المؤيدة لإسرائيل، من بينها تعديل قانون الولاية المناهض لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لمنع جميع البلديات والهيئات من شراء منتجات من شركات أو منظمات تقاطع إسرائيل، ومشروع قانون معاداة السامية، وتدوين استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، والذي يصنف معظم أشكال معاداة الصهيونية على أنها معاداة للسامية.