مضيق هرمز في قلب اتفاق طهران وواشنطن.. ما الترتيبات الخاصة به؟

- هدنة بين إيران والولايات المتحدة: تم الاتفاق على هدنة لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حول إعادة فتح مضيق هرمز المغلق منذ بداية الحرب في فبراير، مع إشراف إيراني محتمل. - تأثيرات اقتصادية ورسوم عبور: تخطط إيران وسلطنة عُمان لفرض رسوم عبور على السفن خلال الهدنة، حيث ستُستخدم الأموال لأغراض إعادة الإعمار، مع استمرار بعض السفن في العبور بعد مفاوضات مع إيران. - ردود فعل دولية: رحبت دول مثل ألمانيا وأستراليا وفرنسا بفتح المضيق، مع تأكيدات على اتخاذ تدابير لضمان حرية الملاحة، بينما تسعى بريطانيا لإجراء محادثات لضمان استمرار فتح المضيق.

سلّطت هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة ليل الثلاثاء- الأربعاء الأضواء على مضيق هرمز المغلق منذ الأيام الأولى للحرب، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وما إذا كان سيعاد فتحه تماماً أم يخضع لإشراف إيراني، خصوصاً بعد سلسلة تصريحات متضاربة بهذا الشأن.

وأظهرت بيانات الشحن "حركة محدودة" في مضيق هرمز بعد مرور أكثر من ست ساعات على إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار. وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، حذّر محللون من أنّ السفن وشركات التأمين ستحتاج إلى مزيد من المؤشرات الإيجابية قبل استئناف حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وفي أعقاب إعلان الهدنة من جانب إسلام أباد وأطراف الحرب، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه سيتم السماح بالعبور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين المقبلين "تحت إشراف الجيش الإيراني". وقال عراقجي على منصة إكس: "لمدة أسبوعين، سيكون المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكناً من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية ومع مراعاة القيود التقنية".

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء الاضطرابات بحركة الملاحة في مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز". وأضاف "ستكون هناك إجراءات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة. ويمكن لإيران أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".

إيران وعُمان تخططان لفرض رسوم

من جهة أخرى، ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، أنّ إيران وسلطنة عُمان تخططان لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر المضيق خلال الهدنة الممتدة لأسبوعين. وأفادت "تسنيم" بأنّ الأموال التي سيتم جمعها ستُخصص لأغراض إعادة الإعمار.

وكان المضيق مغلقاً عملياً منذ بدء الحرب، حيث أظهرت بيانات تتبع الملاحة أنّ نحو 5% فقط من حجم الشحن قبل الحرب يمرّ الآن. وتمكنت بعض الناقلات من العبور، فعلى سبيل المثال، تفاوضت باكستان والهند مع إيران لضمان مرور بعض سفنها. وبحسب التقارير، كانت إيران تفرض رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار لكل سفينة لعبور هرمز، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان أي من مشغلي السفن قد دفع هذه الرسوم.

ارتياح دولي لفتح مضيق هرمز

على الصعيد الدولي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إنّ ألمانيا ستتخذ التدابير المناسبة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأدلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بتصريحات مماثلة. فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع شركاء في منطقة الخليج لضمان استمرار فتح المضيق بشكل دائم بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق نفسه، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى فتح المضيق بعد اتفاق الهدنة، بينما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "من الجيد أن إيران قالت إنها ستعمل على فتح مضيق هرمز". بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً.