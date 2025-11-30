مصطفى يدعو الدنمارك للاعتراف بدولة فلسطين

- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى الدنمارك للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو تحقيق السلام، خلال لقائه بوزير خارجية الدنمارك في رام الله، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك في أي ترتيبات انتقالية بقطاع غزة. - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، لكن إسرائيل تعرقل التقدم للمرحلة الثانية التي تشمل إدارة غزة عبر حكومة انتقالية وخطة اقتصادية للإعمار. - خطة ترامب تتضمن عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة، وتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة، مع انسحاب القوات الإسرائيلية عند فرضها.

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين "كخطوة لتحقيق السلام" في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد، وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وفق بيان لرئاسة الوزراء الفلسطينية.

وفي اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد مصطفى أن "أي ترتيبات انتقالية في المرحلة المقبلة بقطاع غزة، يجب أن تراعي التنسيق المشترك مع دولة فلسطين ومؤسساتها". ورحب رئيس الحكومة الفلسطينية بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في غزة. وجدد دعوته للدنمارك بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحاً أن ذلك "يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت 159 دولة اعترافها بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة، وفقاً للخارجية الفلسطينية. ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة "حماس" وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقفاً لإطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى بين الجانبين، لكن إسرائيل ما زالت تعرقل العبور إلى المرحلة الثانية بتكرار خروقاتها. وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنوداً بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة. وتنص خطة ترامب أيضاً على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال إسرائيل القطاع أو ضمه.

كما تنص على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً في غزة، وأنه عند فرض القوة الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة خلال عامين أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

(الأناضول)