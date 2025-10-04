مصر وقطر ترحبان برد حماس | بدء استكمال النقاشات حول خطة ترامب

أعلنت قطر، اليوم السبت، أنها بدأت العمل مع الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لاستكمال النقاشات حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضمان الوصول إلى نهاية للحرب، وذلك بعد تسليم حركة حماس ردها على المقترح الأخير.

ورحبت قطر ومصر، الوسيطان في المفاوضات، برد حركة حماس، مساء الجمعة، على خطة ترامب لإنهاء حرب الإبادة على القطاع المحاصر. وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "دولة قطر ترحب بإعلان حركة حماس موافقتها (...) واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح"، مؤكداً دعم قطر لتصريحات ترامب الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار "لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف: "تؤكد دولة قطر أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول إلى نهاية للحرب".

من جانبها، أعربت مصر عن أملها أن يؤدي "التطور الإيجابي" بعد رد حماس إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وأكدت مصر أنها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وقال البيان إن "القاهرة تعرب عن تقديرها لبيان حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأميركي"، مؤكدا أنه "يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم وحرصهم على حقن الدماء". وتابع البيان أن "مصر تدعو لآلية دولية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة". كما شددت الخارجية المصرية على ضرورة إطلاق خطة لإعمار قطاع غزة ضمن تسوية سياسية شاملة.

وكانت حماس سلمت ردها، مساء الجمعة، على خطة الرئيس الأميركي، معلنة موافقتها على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين وفق بنود المقترح الذي طرحه ترامب. وبعد وقت قصير، علق الرئيس الأميركي على رد الحركة بأنه يشير إلى استعداد حماس للسلام، داعياً إسرائيل إلى التوقف عن القصف فوراً، ومضيفاً: "نخوض بالفعل مناقشات حول التفاصيل التي سيُعمل عليها".

ماكرون: وقف إطلاق النار في متناول اليد

على الصعيد الدولي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة أصبح "في متناول اليد"، مضيفا: "يجب متابعة التزام حماس دون تأخير والآن لدينا فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام". وأشار ماكرون إلى ان بلاده "ستؤدي دورها الكامل تماشيا مع جهودها في الأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين وجميع شركائها الدوليين".

غوتيريس يرحب بإعلان حماس

من جانبه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة بإعلان حماس. وقال الناطق باسم غوتيريس ستيفان دوجاريك في بيان "يرحب الأمين العام بالبيان الذي أصدرته حماس وأعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط" ويعتبره "مشجّعا" و"دعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المأسوية في غزة".

تركيا ترحب وألمانيا تعتبر إعلان حماس "أفضل فرصة للسلام"

رحبت وزارة الخارجية التركية برد حركة حماس، مطالبة إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في المفاوضات. وقالت الخارجية إنه "يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها ضد سكان غزة وندعو الأطراف إلى الشروع بلا تأخير في مفاوضات تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار".

فيما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرز أن "هذه أفضل فرصة للسلام بعد قرابة عامين من الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "ألمانيا ستواصل جهودها". وأضاف: "يجب إطلاق سراح الرهائن في غزة ونزع سلاح حماس ووقف القتال فورا ويجب أن يحدث كل هذا بسرعة كبيرة".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل إنه "متفائل بحذر بأن حماس تبدو مستعدة لإطلاق سراح الرهائن والانخراط في مفاوضات مباشرة بشأن خطة السلام للرئيس الأميركي".