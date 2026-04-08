مصر وباكستان تبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار بالمنطقة

- ناقش وزير الخارجية المصري مع نظيره الباكستاني الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً على أهمية المسار الدبلوماسي. - استضافت باكستان اجتماعاً لتهدئة الأوضاع، حيث طلب رئيس الوزراء الباكستاني من الرئيس الأميركي تمديد المهلة لإيران وفتح مضيق هرمز، مع اقتراح وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. - رغم الجهود الدبلوماسية، تستمر التوترات مع تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وتحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ناقش مع نظيره الباكستاني إسحق دار الجهود المشتركة الرامية للتوصل إلى "تفاهمات" بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب. وقال البيان إن "الاتصال تناول الجهود المبذولة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران تقضي بوقف إطلاق النار في ظل هذا المنعطف الدقيق الذي تشهده المنطقة".

وأضاف البيان "تبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بسبل خفض التصعيد والتوتر، وأهمية تغليب الحكمة واللجوء للمسار الدبلوماسي". وأصبحت باكستان ومصر وسيطين رئيسيين، واستضافت إسلام أباد أخيراً اجتماعاً لمناقشة التهدئة في المنطقة ومقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في المنطقة تتقدم بثبات، طالباً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة، تمديد المهلة التي أعطاها لإيران، والتي تنتهي بعد ساعات، لمدة أسبوعين، ومن إيران من جهة أخرى، فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية. وقال شريف في منشور عبر منصة إكس: "أحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في وقت نقل موقع "أكسيوس" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب أُبلغ بالمقترح الباكستاني حول إيران وسوف يكون هناك رد. وفي وقت سابق، قال مصدر إيراني مطّلع لـ"العربي الجديد"، إن إيران تتجه للموافقة على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين "احتراماً للوسيط الباكستاني وعدد من الدول الصديقة، وذلك لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية"، مع تأكيد تمسكها بمطالبها. وأضاف المصدر أنّ "الطرف الوسيط قدّم ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلا أنّه لا توجد أيّ ثقة بالجانب الأميركي، وأن الضامن الأساسي هو الإرادة الجادة لإيران في الدفاع الحازم عن نفسها".

وجدّد ترامب، في وقت سابق من اليوم، تهديده إيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها إياها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم".

وقال مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بعد تصريح ترامب، إن باكستان تواصل نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة لم تغيّر لهجتها حتى الآن، مؤكداً أنه "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط". وأضاف المصدر أن طهران "ستُظهر مرونة عندما ترى مرونة من الجانب الأميركي"، مشدداً على أن ما تريده واشنطن هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما "لن يتم مقابل وعود جوفاء".

كما حذر المصدر من أن خروج الوضع عن السيطرة قد يدفع حلفاء إيران إلى إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد حركة الملاحة الدولية، وأشار إلى أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة إيرانية تتعلق بالتهديدات بضرب محطات الكهرباء، محذراً من أن أي هجوم أميركي على هذه المنشآت سيؤدي إلى "إغراق المنطقة بأكملها، والسعودية، في ظلام دامس".

(رويترز، العربي الجديد)