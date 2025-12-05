مصر: نحو 300 طعن انتخابي بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

القاهرة

طارق نجم الدين

طارق نجم الدين
05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:57 (توقيت القدس)
من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري، 24 نوفمبر 2025 (محمد الشاهد/الأناضول)
- انتهت المحكمة الإدارية العليا في مصر من تلقي نحو 300 طعن انتخابي على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية أو بطلان النتائج في بعض الدوائر.
- يحق للمرشحين الذين لم يفوزوا تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها خلال 10 أيام لضمان سير الجدول الزمني.
- الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء بتأييد النتائج أو إعادة الفرز أو الانتخابات في حال ثبوت مخالفات.

انتهت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء أمس الخميس، من تلقي الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الثانية منها، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي، إذ وصل عدد الطعون الانتخابية إلى نحو 300، وذلك مع نهاية اليوم الثاني من الأيام المحدّدة لتلقي الطعون الانتخابية. واستمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين وفق الجدول الزمني المحدّد من الهيئة، بدأت منذ أول من أمس وانتهت مساء الخميس.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. يذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

مركز اقتراع في الجيزة لانتخابات مجلس النواب المصري، 10 نوفمبر 2025 (Getty)
مصر | أكثر من 110 طعون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية. والشهر الماضي، بلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 259 طعناً انتخابياً على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 (المرحلة الأولى)، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون. وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وأخرى تطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.

