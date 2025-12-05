مصر: نحو 300 طعن انتخابي بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

- انتهت المحكمة الإدارية العليا في مصر من تلقي نحو 300 طعن انتخابي على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية أو بطلان النتائج في بعض الدوائر. - يحق للمرشحين الذين لم يفوزوا تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها خلال 10 أيام لضمان سير الجدول الزمني. - الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء بتأييد النتائج أو إعادة الفرز أو الانتخابات في حال ثبوت مخالفات.

انتهت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء أمس الخميس، من تلقي الطعون الانتخابية على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلة الثانية منها، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحافي، إذ وصل عدد الطعون الانتخابية إلى نحو 300، وذلك مع نهاية اليوم الثاني من الأيام المحدّدة لتلقي الطعون الانتخابية. واستمر تلقي الطعون الانتخابية على مدار يومين وفق الجدول الزمني المحدّد من الهيئة، بدأت منذ أول من أمس وانتهت مساء الخميس.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. يذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.