- حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 فبراير لبدء محاكمة 86 متهماً، بينهم 5 أطفال، في القضية رقم 2801 لسنة 2024، ومن بينهم فلسطينيان سبق أن حُكم عليهما في قضية "خلية حزب الله". - المتهمون يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل، رغم انتهاء محكومية بعضهم في قضايا سابقة تتعلق بأعمال ضد الأمن القومي المصري. - تتابع المحكمة القضية وسط اهتمام حقوقي وإعلامي، نظراً لتنوع أوضاع المتهمين القانونية واتساع عددهم، بما في ذلك سيدة وأطفال.

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الخميس، جلسة 25 فبراير/ شباط الجاري، لبدء محاكمة 86 متهماً، بينهم 5 أطفال، في القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. ومن بين الأسماء الواردة في أمر الإحالة، نمر فهمي محمد نمر الطويل، وناصر خليل معمر أبو عمرة، وهما فلسطينيا الجنسية، سبق أن صدرت ضدهما أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية حزب الله"، المحكوم فيها في 28 إبريل/ نيسان 2010.

بحسب أوراق القضية، فقد جرى التحقيق مع المتهمين مجدداً عقب انتهاء مدة محكوميتهما كاملة، ليدرجا ضمن المتهمين في القضية الجديدة رقم 2801 لسنة 2024، مع توجيه اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم أنهما كانا رهن الاحتجاز طوال السنوات الماضية. وكان المتهمان، المقيمان في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، قد أُدينا في القضية السابقة بتهم تتعلق بالتخطيط لأعمال تستهدف سفناً في قناة السويس وسياحاً أجانب، إضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة.

وخلال محاكمتهما آنذاك، دفعا بأن ما قاما به كان بدافع دعم المقاومة الفلسطينية، وليس استهداف الأمن القومي المصري. وأسندت النيابة إلى المتهمين البالغين في القضية اتهامات بالولاء لجماعة إرهابية والانضمام إليها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وحيازة أسلحة وذخائر، فيما وُجهت إلى الأطفال الخمسة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وتأتي القضية في سياق استمرار حبس المتهمين، ومن بينهم سيدة وأطفال. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في جلسة 25 فبراير/ شباط أولى جلسات المحاكمة، وسط متابعة حقوقية وإعلامية لطبيعة الاتهامات وإجراءات التقاضي، خاصة في ظل اتساع عدد المتهمين وتنوع أوضاعهم القانونية.