مصر: لن نسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل

قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن مصر لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل أو بوقوع ضرر للمواطن المصري. وأضاف في حوار تلفزيوني على فضائية "النهار" مساء الأحد أن "توليد الكهرباء ليس الهدف الوحيد أو الأول لسدّ النهضة، بل لفرض هيمنة على منابع النيل والتحكّم السياسي في المنطقة". وأكد أن "أجهزة الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل".

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى أن حجم سدّ النهضة "مبالغ فيه"، ولا يولّد كهرباءً تتناسب مع حجم المياه المخزنة، وقال إن مصر قدمت خلال المفاوضات مقترحات تتيح لإثيوبيا توليد الكهرباء مع الحفاظ على حقوق مصر والسودان في المياه. واعتبر سويلم أن المشكلة الحالية في إدارة موارد النيل التي تواجه مصر والسودان خلقتها إثيوبيا، وأن دول حوض النيل الأبيض "ليست لها علاقة بها"، مشيراً إلى أن إثيوبيا تسعى دائماً لخلق تكتل لدول المنبع في مواجهة دول المصب.

وأوضح أن علاقة مصر بدول حوض النيل باتت في مستوى أعلى حالياً، وأن الدبلوماسية المصرية نجحت في إعادة فتح النقاش حول اتفاقية عنتيبي وأسباب عدم موافقة مصر عليها، مؤكداً مجدداً أن بلاده لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل أو بحدوث ضرر للمواطن المصري. وأكّد وزير الري عدم وجود خطط لفرض رسوم أو تسعير مياه الري على المزارعين.

وشدّد سويلم على حاجة مصر إلى توافر 120 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية اللازمة للمواطنين، موضحاً أن محدودية الموارد المائية تعيق الوصول إلى هذا الهدف. وأضاف أن الجهات الحكومية تعمل على تدوير استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه لرفع الموارد إلى نحو 82 مليار متر مكعب سنوياً، بعد إنشاء 3 محطات معالجة تُعدّ الكبرى من نوعها عالمياً.