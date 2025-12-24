مصر: رفض 42 طعناً وإحالة 6 للنقض بشأن نتائج 30 دائرة ملغاة

- المحكمة الإدارية العليا في مصر رفضت 42 طعناً وأحالت 6 طعون إلى محكمة النقض، ضمن الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية ألغيت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. - الطعون جاءت بسبب اتهامات بالتلاعب والتزوير ومخالفات انتخابية، مما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً حول نزاهة العملية الانتخابية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن "هيمنة تنفيذية". - جولة الإعادة للمصريين في الخارج مقررة في 31 ديسمبر و1 يناير، وللمصريين في الداخل في 3 و4 يناير، مع إعلان النتائج النهائية في 10 يناير.

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، رفض وعدم اختصاص 42 طعنا، وإحالة ستة طعون أخرى إلى محكمة النقض، وذلك ضمن الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية ألغيت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائجها رسميا في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاءت الطعون للمطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في تلك الدوائر بالكامل، على خلفية اتهامات بوجود تلاعب وتزوير وتضارب في أرقام الحصر العددي، إلى جانب مخالفات وخروقات وجرائم انتخابية قال الطاعنون إنها من شأنها إبطال النتائج المعلنة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت، الاثنين الماضي، حجز 48 طعنا على نتائج الدوائر الثلاثين الملغاة للحكم في جلسة اليوم، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات مقدمي الطعون، في إطار المسار القضائي الذي أعقب إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، من المقرر إجراء جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري و1 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما تجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني، على أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في 10 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل القانوني والسياسي المحيط بالعملية الانتخابية البرلمانية في مصر، في أعقاب سلسلة من الإحالات القضائية التي طاولت مرشحين ووجوها سياسية بارزة، بالتوازي مع انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوقية تحدثت عن "هيمنة تنفيذية" على مفاصل العملية الانتخابية، وتشكيكها في مستوى النزاهة وتكافؤ الفرص.