مصر: خسارة 44 مرشحاً عن "القائمة الوطنية" في إعادة انتخابات 19 دائرة

- أُعيدت الانتخابات في 19 دائرة بعد إبطال نتائجها بسبب خروقات أثرت على نزاهة الاقتراع، حيث خسر 44 مرشحاً من أحزاب داعمة للنظام مثل "مستقبل وطن" و"حماة الوطن". - النتائج الجديدة أظهرت تغييرات كبيرة، حيث فقدت الأحزاب الداعمة للنظام آلاف الأصوات، بينما فاز مرشحون مستقلون وآخرون من أحزاب مثل "الشعب الجمهوري" و"النور"، مما يعكس تحولاً في تفضيلات الناخبين. - جولات الإعادة تشمل مرشحين من مختلف الأحزاب والمستقلين، يتنافسون على 35 مقعداً، مع تنافس قوي في دوائر مثل إمبابة وبندر الفيوم، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للناخبين.

خسر 44 مرشحاً عن أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" الداعمة للنظام، في إعادة انتخابات مجلس النواب بـ19 دائرة فردية، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أبطلت نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، وقررت إعادتها "بسبب ما شابها من خروق انتخابية، وعيوب جوهرية أثرت في نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز".

واعتمدت الهيئة الوطنية، اليوم الخميس، النتائج النهائية للدوائر الملغاة بعد إعادتها في خارج البلاد وداخلها الأسبوع الماضي، والتي جاءت مغايرة بصورة كبيرة للنتائج المبطلة، إثر خسارة 14 مرشحاً عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الجبهة الوطنية"، التي تمثل النواة الرئيسية لـ"القائمة الوطنية"، رغم إعلان فوزهم من الجولة الأولى، أو دخولهم جولة الإعادة وفقاً لنتائج المرة الأولى.

وتحظى أحزاب القائمة بدعم واسع من أجهزة الدولة، ولا سيما الأمنية منها، وهي تضم 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطاعت الفوز بجميع مقاعد نظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً من أصل 568، بعد استبعاد جميع القوائم المترشحة ضدها بقرار من الهيئة، في الدوائر المخصصة لنظام القوائم بقطاعات القاهرة والصعيد وشرق وغرب الدلتا.

وحسب حصر أجراه "العربي الجديد"، خسر أربعة مرشحين عن حزب مستقبل وطن في الدوائر الـ19 التي أعيدت الانتخابات بها، وسبعة مرشحين عن حزب حماة الوطن، وثلاثة مرشحين عن حزب الجبهة الوطنية، فضلاً عن خسارة ثمانية مرشحين عن حزب العدل، وسبعة عن حزب الوفد الجديد، ومثلهم عن حزب المؤتمر، وخمسة مرشحين عن الحزب المصري الديمقراطي، وثلاثة آخرين عن حزب إرادة جيل.

في المقابل، فاز ثلاثة مرشحين عن مستقبل وطن من الجولة الأولى، ومرشح واحد عن حماة الوطن، بالإضافة إلى ثلاثة من المستقلين. ويخوض جولة الإعادة في هذه الدوائر عشرة مرشحين عن مستقبل وطن، وأربعة عن حماة الوطن، وثلاثة مرشحين عن الجبهة الوطنية، إلى جانب أربعة مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد عن حزبي المصري الديمقراطي والعدل.

ومن خارج القائمة، يخوض ثلاثة مرشحين عن حزب النور جولة الإعادة، ومرشح واحد عن حزبي الوعي والإصلاح والنهضة، إلى جانب 42 مرشحاً مستقلاً، وذلك لحسم 35 مقعداً على النظام الفردي. ووفق مقارنة بين النتائج المبطلة والنتائج الجديدة، فقد خسر مرشحو حزب مستقبل وطن أكثر من 383 ألف صوت عند إعادة الانتخابات، بينما خسر حزب حماة الوطن نحو 80 ألف صوت، وحزب الجبهة الوطنية أكثر من 95 ألف صوت.

وفي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (مقعدان)، فاز المرشح المستقل أحمد العجوز، وتُجرى الإعادة بين وليد المليجي (مستقبل وطن) ونشوى الديب (مستقلة). وفي دائرة بندر الفيوم (3 مقاعد)، خسر مرشح الجبهة الوطنية محمد ربيع، وفاز محمد عبد القوي (مستقبل وطن) وعلي أيوب (مستقل)، فيما تُجرى الإعادة بين سيد سلطان (الشعب الجمهوري) ومحمد فؤاد (حزب الوعي).

وفي دائرة إبشواي بالفيوم (مقعدان)، تُجرى الإعادة بين يوسف الشاذلي (مستقبل وطن) وعلاء العمدة (الجبهة الوطنية) ومحمد تعيلب (مستقل) ومصطفى مؤمن (مستقل). وفي دائرة الفتح بمحافظة أسيوط (3 مقاعد)، تُجرى الإعادة بين عصام العمدة (مستقبل وطن) وأحمد حسين (مستقبل وطن) وعلي سيد (حماة الوطن) وأماني الليثي (المؤتمر) ومحمد العمدة (مستقل) ونعمان أحمد (مستقل).

وفي دائرة مدينة سوهاج (مقعدان)، خسر مرشح مستقبل وطن حاتم مبارك، ومرشح حماة الوطن صلاح العجاجي، وتُجرى الإعادة بين حازم حمادي (مستقل) ودياب محجوب (مستقل) وعلي عناني (الإصلاح والنهضة) وعلاء الدين قدري (مستقل). وفي دائرة أخميم بمحافظة سوهاج (3 مقاعد)، فاز مرشح حماة الوطن أحمد عويش، وتُجرى الإعادة بين شعبان لطفي (الجبهة الوطنية) وزكريا حسان (مستقل) وعفيفي الشريف (مستقل) وعصام رأفت (مستقل).

وفي دائرة طهطا بسوهاج (3 مقاعد)، تُجرى الإعادة بين إبراهيم أبو دوح (مستقبل وطن) ونشأت بخيت (مستقبل وطن) ومصطفى أبو دومة (مستقبل وطن) وعلاء سليمان (حماة الوطن) وعمرو عويضة (الشعب الجمهوري) وعماد الجيلاني (مستقل). وفي دائرة جرجا بسوهاج (مقعدان)، خسر مرشح حماة الوطن هاني جابر، وتُجرى الإعادة بين ياسر الهواري (الشعب الجمهوري) ومحمود أبو خروف (مستقل) وعبد الحكيم العش (مستقل) وخليفة رضوان (مستقل).

وفي دائرة المنشأة بسوهاج (مقعد)، خسر مرشح مستقبل وطن عاطف كعربان، وتُجرى الإعادة بين فيصل الشيباني (مستقل) وإسماعيل أبو كريشة (مستقل). وفي دائرة المراغة بسوهاج (مقعد)، خسر مرشح حماة الوطن العمدة هاشم، وتُجرى الإعادة بين مصطفى مزيرق (مستقل) وحجاج اللبني (مستقل). وفي دائرة دار السلام بسوهاج (مقعد)، خسر النائب الحالي أحمد عبد السلام قورة (مستقل)، وتُجرى الإعادة بين عبد اللطيف أبو الشيخ (مستقل) ومحمد خلف الله (مستقل).

وفي دائرة مدينة قنا (مقعدان)، خسر مرشح حماة الوطن محمد أبو العلا، وتُجرى الإعادة بين مصطفى محمود (الشعب الجمهوري) وأحمد عبد السلام الشيخ (مستقل) وسعودي صابر (مستقل) وسعد الخيام (مستقل). وفي دائرة قوص بمحافظة قنا (مقعدان)، خسر معتز محمود (الجبهة الوطنية) وأشرف أبو الفضل (مستقبل وطن)، وتُجرى الإعادة بين أبو الحسن الجزار (مستقل) ومحمود الأنور (مستقل) وأحمد العويضي (مستقل) وعلي عبد القادر (مستقل).

وفي دائرة نجع حمادي (3 مقاعد)، فاز المرشح المستقل فتحي قنديل، وتُجرى الإعادة بين خالد خلف الله (مستقبل وطن) وهشام الشعيني (الجبهة الوطنية) ومحمود المنوفي (مستقل) وعبد الباسط عبد النبي (مستقل). وفي دائرة أبو تشت بقنا (مقعدان)، تُجرى الإعادة بين عصام بركات (مستقبل وطن) وأحمد الدربي (حماة الوطن) وطارق عيسى (مستقل) وأحمد المحرزي (مستقل).

وفي دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية (3 مقاعد)، فاز عمر الغنيمي (مستقبل وطن) وأحمد عبد المجيد (مستقبل وطن)، وتُجرى الإعادة بين حازم الريان (حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل). وفي دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة (3 مقاعد)، خسر مرشح حماة الوطن أحمد الجارحي ومرشح الجبهة الوطنية عصام الفقي، وتُجرى الإعادة بين سناء برغش (مستقبل وطن) وأشرف الشريف (النور) ومحمد بهنسي (المصري الديمقراطي) وطه الشهاوي (مستقل) وعلاء زعيتر (مستقل) ومحمود الجندي (مستقل).

أما في دائرة أبو حمص بالبحيرة (مقعدان)، فتُجرى الإعادة بين علي أبو نعمة (مستقل) ومحمود حبيب (النور) وأحمد العرجاوي (مستقل) وصالح شيشي (مستقل). وفي دائرة إيتاي البارود (مقعدان)، تُجرى الإعادة بين شمس الدين أنور (مستقل) وأحمد سعيد أبو عمر (النور) وسعيد شتا (مستقل) وعماد الغنيمي (مستقل).