مصر: توقيف أنصار المرشحين المنافسين أحزابَ "القائمة الوطنية"

- شنت وزارة الداخلية المصرية حملة استهدفت أنصار المرشحين المستقلين في جولة الإعادة للدوائر الملغاة ضمن انتخابات مجلس النواب، مع توقيف مؤيدي المرشحة نشوى الديب في إمبابة، بينما لم تُتخذ إجراءات ضد أنصار مرشح حزب مستقبل وطن. - تتألف القائمة الوطنية من 12 حزباً موالياً للحكومة، وتخوض الإعادة بـ21 مرشحاً، مع توقيف أنصار مرشحين مستقلين في عدة محافظات بتهم توزيع بطاقات دعائية ومبالغ مالية. - تُجرى الانتخابات بنظام مختلط بين الفردي والقائمة المغلقة، مع إعادة الانتخابات في 49 دائرة فردية بسبب "العيوب الجوهرية".

شنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، حملة موسعة طاولت عدد كبير من أنصار المرشحين المنافسين أحزابَ "القائمة الوطنية من أجل مصر"، خلال اليوم الأول من عملية التصويت في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة، ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 70 مرشحاً على 35 مقعداً فردياً، بواقع 42 مرشحاً من المستقلين، و28 من مرشحي الأحزاب.

وبحسب ما رصده "العربي الجديد" ميدانياً في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، فإن عمليات التوقيف اقتصرت على مؤيدي المرشحة المستقلة نشوى الديب، من دون منافسها عن حزب مستقبل وطن وليد المليجي، إذ ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة من أعضاء حملة الأولى الانتخابية في منطقة المنيرة الغربية، بدعوى شروعهم في توزيع كميات كبيرة من الوجبات الغذائية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية، من أجل دفعهم على التصويت لصالحها.

يأتي هذا فيما انتشرت فيديوهات توثق عمليات شراء الأصوات لمصلحة مرشح مستقبل وطن عبر "سماسرة الانتخابات" في دائرة إمبابة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه للصوت، من دون أن تعلن وزارة الداخلية عن ضبط أيٍّ من أنصاره، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من دوائر الإعادة، حيث اقتصرت عمليات التوقيف على أنصار المرشحين المستقلين، مع توفير الحماية في المقابل للتجاوزات المنسوبة إلى مرشحي أحزاب القائمة الوطنية.

وتضم القائمة 12 حزباً موالياً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري. ويخوض الإعادة عن الأحزاب الأربعة 21 مرشحاً، بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين عن حزب النور السلفي، ومرشح واحد عن أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والنهضة والمؤتمر والوعي، علماً أن الجولة الأولى للدوائر الملغاة شهدت خسارة 44 مرشحاً عن أحزاب القائمة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد ألقي القبض على سيدة بدائرة أبو حمص في محافظة البحيرة من أنصار المرشح المستقل علي أبو نعمة، وآخر من أنصار المرشح عن حزب النور في الدائرة نفسها محمود حبيب، وثالث في دائرة دمنهور بالمحافظة من أنصار المرشح المستقل علاء زعيتر، ورابع في دائرة إيتاي البارود بالبحيرة من أنصار المرشح شمس الدين مصطفى، وخامس في دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية من أنصار المرشح المستقل عفيفي كامل، وسادس في دائرة المراغة بمحافظة سوهاج من أنصار المرشح مصطفى مزيرق، وسابع في دائرة دار السلام بسوهاج من أنصار المرشح المستقل محمد خلف الله، وثامن في دائرة قوص بمحافظة قنا المرشح عبد الله القاضي.

كذلك، ألقت الشرطة القبض على أنصار مجموعة من المرشحين المستقلين، من دون المنتمين إلى الأحزاب الأربعة الرئيسية في القائمة الوطنية، في دوائر بندر الفيوم وأبشواي في محافظة الفيوم، وأخميم وطهطا وجرجا والمنشأة في سوهاج، ونجع حمادي وأبو تشت في قنا، تحت ذريعة ضبطهم وبحوزتهم بطاقات دعائية ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المترددين على لجان الاقتراع.

وكان أربعة مرشحين عن حزب مستقبل وطن قد خسروا من الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة، وسبعة مرشحين عن حماة الوطن، وثلاثة مرشحين عن الجبهة الوطنية، فضلاً عن خسارة ثمانية مرشحين عن حزب العدل، وسبعة عن حزب الوفد، ومثلهم عن حزب المؤتمر، وخمسة مرشحين عن الحزب المصري الديمقراطي، وثلاثة آخرين عن حزب إرادة جيل.

وفاز من الجولة الأولى المرشح المستقل أحمد العجوز عن دائرة إمبابة بالجيزة، ومحمد عبد القوي (مستقبل وطن) وعلي أيوب (مستقل) عن دائرة بندر الفيوم، وأحمد عويش (حماة الوطن) عن دائرة أخميم بسوهاج، وفتحي قنديل (مستقل) عن دائرة نجع حمادي بقنا، وعمر الغنيمي (مستقبل وطن) وأحمد عبد المجيد (مستقبل وطن) عن دائرة الرمل بالإسكندرية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام، بإجمالي 568 مقعداً، بالإضافة إلى 28 نائباً يعينهم رئيس الجمهورية. وأعيدت الانتخابات في 49 دائرة فردية من أصل 70 دائرة بمحافظات المرحلة الأولى، استناداً إلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحكمة الإدارية العليا، ببطلان نتائجها بسبب "العيوب الجوهرية" التي طاولت عمليتي الاقتراع والفرز في هذه الدوائر.