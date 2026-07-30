- أعلنت الحكومة المصرية أن حريق ميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، بينما نفت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن الحادث، وتستمر التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة. - أكدت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" تعرض سفينة تخزين عائمة لهجوم بطائرة مسيّرة، وتم إجلاء الطاقم والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. - يُعتبر ميناء دمياط مركزًا حيويًا للطاقة في شرق المتوسط، مما يجعل أي اضطراب فيه محط اهتمام أسواق الطاقة العالمية وسط تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة.

أعلنت الحكومة المصرية، صباح اليوم الخميس، أن الحريق الذي اندلع في سفينتي شحن وإعادة تسييل الغاز الطبيعي بميناء دمياط أمس الأربعاء نتج من هجوم بطائرة مسيّرة، وذلك بعد نحو 18 ساعة من اكتفاء البيانات الرسمية بالحديث عن "حريق" دون تحديد أسبابه. يأتي ذلك في وقت نفى فيه الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية بعد السيطرة على الحريق أظهرت أن الواقعة "ناتجة من طائرة مسيّرة"، مضيفاً أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهة التي لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن؟ ما هي أهمية ميناء دمياط بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويمثل البيان أول تأكيد رسمي للرواية التي كانت قد أوردتها أمس شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، التي ذكرت أن سفينة تخزين عائمة مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل، قبل إجلاء الطاقم والسيطرة على الحريق.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في بيان صدر عقب الحادث مباشرة، اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الموقف فوراً وفق خطط الاستجابة السريعة، وأن الحادث لم يُوقع أي إصابات أو خسائر بشرية، دون أن تشير في ذلك الوقت إلى وجود استهداف خارجي أو استخدام طائرة مسيّرة.

الحوثيون ينفون استهداف ميناء دمياط

في الأثناء، نفت جماعة الحوثيين أي علاقة لها بالهجوم على ميناء دمياط، الذي لم تحدد القاهرة الجهة التي تقف خلفه. ونقلت وكالة أنباء "سبأ" في نسختها التابعة للجماعة عن مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين المرتبطة بالحوثيين قوله "لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية". وأكد أن "الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر"، على حد زعمه.

طاقة حريق في ميناء دمياط يثير تساؤلات عن أمن منشآت الغاز المصرية

ويُعَدّ ميناء دمياط أحد أهم مراكز الطاقة في شرق البحر المتوسط، إذ يضم محطة إسالة الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها مصر في تصدير جزء من إنتاجها المحلي، إلى جانب إعادة تصدير كميات من الغاز الإسرائيلي بعد إسالتها، وهو ما يجعل أي اضطراب في الميناء محل متابعة مباشرة من أسواق الطاقة العالمية وشركات الملاحة الدولية. وجاء الاعتراف الرسمي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وخطوط الإمداد، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية ليشمل البنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط.