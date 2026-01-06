مصر ترفض تقسيم اليمن وتدعو لحوار جامع

- أكدت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية عبر حوار يمني–يمني، مع دعم مسار التهدئة وتعزيز الحوار الوطني، مشيرة إلى عمق العلاقات مع الإمارات. - أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للمشاركة في مؤتمر الرياض، مشيداً بجهود السعودية، ومؤكداً على أهمية رؤية جنوبية جامعة تحت إشراف أممي. - التقى وزير الخارجية المصري بالمبعوث الأممي لليمن، مؤكداً دعم مصر للجهود الأممية لتسوية الأزمة، مع التركيز على تثبيت التهدئة، وتناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

أكدت مصر، على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، أهمية التسوية الشاملة للأزمة في اليمن التي تفجّرت بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم الثلاثاء، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد تناول تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جرى تأكيد أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد، ودعم الحوار الوطني اليمني.

وشدد عبد العاطي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن عبر حوار يمني–يمني جامع، وبما يحفظ سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن عبد العاطي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والإمارات، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات، مشدداً على الحرص المشترك لمواصلة البناء على الزخم الإيجابي القائم، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أبدى استعداده للمشاركة بفاعلية لإنجاح مؤتمر الرياض المرتقب لعقد حوار بين مكونات الجنوب اليمني، مشيداً في الوقت ذاته بجهود السعودية بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة "الانتقالي الجنوبي" في مدينة عدن (جنوب)، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وفي الاجتماع، أعرب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس عن "إشادتهم بالجهود التي تقودها السعودية للإعداد لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل لبحث سبل حل قضية شعب الجنوب". كما أعرب المجتمعون عن "استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة بفاعلية في إنجاح المؤتمر، بما يسهم في بلورة رؤية جنوبية جامعة، تتسق مع نضالات وتطلعات شعب الجنوب في حقه تقرير مصيره وفق إطار زماني محدد، تحت إشراف أممي ودولي".

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة. وقال خلاف إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف العملية السياسية، على أساس حوار يمني-يمني جامع، يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حدًا لمعاناته الإنسانية الممتدة. من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معرباً عن تقديره للدور المصري الداعم للتهدئة، ومؤكداً تطلعه إلى مواصلة التنسيق مع مصر باعتبارها طرفاً إقليمياً محورياً في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كذلك تناول الاتصال بين عبد العاطي وبن زايد تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد البيان الرسمي أنه جرى التطرّق إلى الأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام وتطورات الأوضاع في السودان وأهمية استمرار التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية، بهدف الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار. واتفق عبد العاطي وبن زايد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.