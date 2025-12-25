- أكد وزير الخارجية المصري أن حقوق الإنسان في مصر تُدار لخدمة الشعب وليس لإرضاء أطراف خارجية، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع حقوق الإنسان كسياسة عامة مرتبطة بالأمن الاجتماعي والتنمية. - أصر على أن المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان هي الدستور والقانون الوطني، مع التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولوية. - يعكس الطرح المصري صدامًا مع الخطاب الحقوقي الدولي، حيث ترفض مصر الانتقائية في الحوار الحقوقي، مع استمرار التحديات بين الخطاب الرسمي ومطالب القوى الحقوقية.

في تحد واضح لمؤسسات دولية تنتقد تراجع حقوق الإنسان في مصر، قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن ملف حقوق الإنسان في بلاده "يُدار أساسًا لخدمة الشعب المصري، وليس لإرضاء أي طرف خارجي أو داخلي". وجاءت رسالة الوزير خلال اجتماعه اليوم الخميس مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، في جلسة حملت دلالات تتجاوز بعدها البرلماني إلى المجالين السياسي والدولي.

وشدد عبد العاطي على أن الدولة المصرية "لا تتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها ملفًا دعائيًا أو أداة علاقات عامة موجهة إلى الخارج، بل باعتبارها سياسة عامة مرتبطة بالأمن الاجتماعي والاستقرار والتنمية". وأوضح أن "أي تطور تشريعي أو مؤسسي في هذا السياق ينطلق من احتياجات المجتمع المصري وتحدياته الواقعية، لا من تقارير أو تصنيفات تصدرها جهات أجنبية".

وأصر وزير الخارجية المصري على أن "المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان في مصر هي الدستور والقانون الوطني واحتياجات المجتمع، وليس تقارير أو تصنيفات تصدر من الخارج"، معتبرًا أن "تحويل حقوق الإنسان إلى أداة ابتزاز سياسي يفرغ المفهوم من مضمونه الإنساني". وسعى عبد العاطي إلى تعميق التعريف الرسمي الذي تتباه الدولة لمفهوم حقوق الإنسان، عبر تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها "أولوية لا تقل شأنًا عن الحقوق السياسية والمدنية". ووفق هذا المنظور، فإن برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية وتحسين الخدمات الأساسية تمثل، بحسب الرواية الرسمية، "جوهر الالتزام الحقوقي للدولة".

ويعكس هذا الطرح، الذي تكرره الحكومة المصرية منذ سنوات، صدامًا مفاهيميًا مع جزء من الخطاب الحقوقي الدولي الذي يركز على ملفات مثل الحريات العامة وحرية التعبير وأوضاع المحتجزين واستقلال القضاء، وهي ملفات تتجنب السلطة الخوض في تفاصيلها داخل المحافل الرسمية، مكتفية بتأكيد "خصوصية السياق المصري". ورغم اللهجة الحاسمة في رفض ما وصفها بـ"الإملاءات"، حرص وزير الخارجية على التأكيد أن "مصر لا ترفض الحوار الحقوقي من حيث المبدأ، لكنها ترفض الانتقائية والمعايير المزدوجة". غير أن مراقبين يرون أن "هذا التوازن بين الانفتاح الخطابي والرفض العملي يظل محل اختبار، خاصة مع استمرار الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي المصري".

ويشير هؤلاء إلى أن الحديث عن الحقوق بوصفها شأنًا داخليًا خالصًا قد ينجح في تحصين الخطاب السياسي داخليًا، لكنه لا يبدد بالضرورة الضغوط الخارجية، خصوصًا في ظل ارتباط هذا الملف بملفات التعاون الدولي والمساعدات والاستثمار. ووفق قراءات سياسية، جاء اختيار مجلس الشيوخ منصة لهذا الخطاب محاولةً من الحكومة لإعادة ضبط النقاش الحقوقي داخل مؤسسات الدولة، وتوحيد الرواية الرسمية أمام الخارج، عبر تأكيد أن ما يجري هو نقاش سيادي داخلي، لا استجابة ظرفية لضغوط.

وفي هذا السياق، بدا أن عبد العاطي يخاطب جمهورين في آن واحد: الخارج، برسالة مفادها أن القاهرة لن تغيّر سياساتها تحت الضغط، والداخل، برسالة تؤكد أن الدولة ترى في التنمية والاستقرار أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى. ورغم اتساق الخطاب الرسمي، يظل التحدي الأساسي في الفجوة بين هذا الطرح وبين مطالب قوى حقوقية وسياسية داخل مصر ترى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن فصله عن توسيع المجال العام وضمان الحريات الأساسية.

وجاءت التصريحات، التي حملت نبرة رسمية خشنة وواضحة، في وقت تتكثف فيه الانتقادات الحقوقية، بالتوازي مع تجدد النقاش داخليًا حول قضايا الحريات العامة، ومنع السفر، وتردي أوضاع سجناء الرأي وزيادة عدد المعتقلين احتياطيَّا على ذمة قضايا سياسية يصنفها النظام بـ"قضايا الإرهاب".