مصر: تراجع نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وعددها 142، إثر حصولها على نسبة تزيد عن 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات في الدائرتين اللتين ترشحت فيهما القائمة منفردة، وفق أحكام القانون.

وتتضمن القائمة الوطنية 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي

، هي مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، العدل، التجمع، المؤتمر، الوفد، الحرية وإرادة جيل، بالإضافة إلى الكيان المعروف باسم "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 26 مليوناً و58 ألفاً و246 ناخباً، في دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا التي تضم سبع محافظات، أدلى منهم أربعة ملايين و288 ألفاً و157 ناخباً بأصواتهم بنسبة 16.46%، من بينهم ثلاثة ملايين و376 ألفاً و53 صوتاً صحيحاً، و912 ألفاً و104 أصوات باطلة. وحصلت القائمة على مليونين و857 ألفاً و398 صوتاً صحيحاً بنسبة 10.97%، ولم ينتخبها من جملة الأصوات الصحيحة 518 ألفاً و655 ناخباً.

وفي دائرة قطاع شرق الدلتا (ست محافظات)، أدلى فيها مليون و702 ألف و174 ناخباً بأصواتهم، من أصل ثمانية ملايين و553 ألفاً و745 ناخباً مقيداً بقاعدة البيانات بنسبة 19.90%، من بينهم مليون و329 ألفاً و358 صوتاً صحيحاً، و372 ألفاً و816 صوتاً باطلاً. وحصلت القائمة على مليون و87 ألفاً و186 صوتاً بنسبة 12.71%، في حين صوّت ضد القائمة 242 ألفاً و172 ناخباً من جملة الأصوات الصحيحة.

وبذلك تكون نسبة المشاركة في المرحلة الثانية تراجعت بنحو الثلث مقارنة بالمرحلة الأولى، التي بلغت النسبة فيها 24.2% لانتخابات القوائم. كما تضاعف عدد الأصوات الباطلة مسجلاً رقماً قياسياً في دائرة واحدة هي قطاع القاهرة والدلتا، حيث اقترب من نحو مليون صوت.

وقال رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة قررت إبطال لجنتين فرعيتين بشكل جزئي، الأولى رقمها 78 في الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، ومقرها بلقاس، نتيجة اقتحام نجل أحد المرشحين اللجنة، وإتلاف صندوق الاقتراع، والثانية برقم 49 بالدائرة الثانية بمحافظة القليوبية، ومقرها طوخ، بسبب تداول ورقة إبداء رأي خاصة باللجنة خارج المقر الانتخابي. وأشار إلى استبعاد جميع بطاقات التصويت في اللجنتين، وعدم تأثير ذلك بالسلب على النتائج النهائية في الدائرتين، حسب قوله.

وأضاف بدوي أن ظهور أي مخالفات في الانتخابات لا يعد انتقاصاً من شفافيتها، والدليل إلغاء عدد كبير من نتائج التصويت في دوائر المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات فيها، بما يمثل شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، وحرص مؤسسات الدولة على صون حق الناخبين في اختيار مرشحيهم.

وتابع أن الهيئة نظرت جميع التظلمات والشكاوى والملاحظات في المرحلة الثانية، سواء المقدمة من المرشحين أو الناخبين أو ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات، فضلاً عن متابعة الهيئة لتحقيقات النيابة العامة بشأن الوقائع التي تخص الانتخابات، والقبض على عدد من المواطنين المتورطين في ظاهرة "شراء الأصوات".

