مصر تحذّر من خطورة التصعيد في الضفة وتدعو لتثبيت اتفاق غزة

حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين، واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مشيراً إلى أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر، ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومنع مزيد من التدهور على الأرض.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالوزير المصري، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية. وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنّ عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، ومتطرقاً إلى المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية.

وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدماً في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مجدداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديمغرافية للقطاع. كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بكميات تلبي احتياجات سكانه يومياً، مؤكداً حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في دعم اللاجئين، مؤكداً أن هذا الدور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه، ومثمّناً اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية "أونروا" لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها. وأشار عبد العاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة أونروا، جرى خلاله تناول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.