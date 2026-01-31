مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمدة شهر

- قيادة مصرية لتعزيز الأمن الأفريقي: ستتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في فبراير 2026، مستهدفة تعزيز فاعلية المجلس في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة. - أجندة شاملة لتحقيق الاستقرار: تركز الرئاسة المصرية على احترام سيادة الدول وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مع تنظيم فعاليات لبحث الأوضاع في بؤر التوتر مثل السودان والصومال. - التنمية المستدامة والحوكمة: يشمل البرنامج مناقشة قضايا المناخ، إعادة الإعمار، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة، مع تعزيز الربط بين قضايا الغذاء والأمن.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من الأول من فبراير/شباط 2026 ولمدة شهر. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن تولي مصر رئاسة المجلس يأتي في توقيت دقيق تشهده القارة الأفريقية، مع تصاعد التحديات الأمنية والسياسية والتنموية، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية متشابكة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا أوثق بين الدول الأفريقية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف البيان أن الرئاسة المصرية تستهدف تعزيز فاعلية مجلس السلم والأمن باعتباره الجهاز المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن في القارة، من خلال مقاربة شاملة تسهم في تطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في أفريقيا، ودعم جهود تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، بما يتسق مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

وأكدت الخارجية أن الرئاسة المصرية ستركز على تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة للاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب تعزيز العمل متعدد الأطراف داخل إطار الاتحاد بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

وأشار البيان إلى أن برنامج الرئاسة المصرية يتضمن تنظيم فعاليات مكثفة لبحث تطورات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر بالقارة، وعلى رأسها السودان والصومال، حيث ستُجرى مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري، تعقبها جلسات وزارية مخصصة لمناقشة هذه الملفات، فضلًا عن اعتماد التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، تمهيدًا لعرضه على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة. كما يشمل البرنامج عقد جلسات حول قضايا المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات التي تتولى مصر ريادته، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في دعم الحوكمة والسلم والأمن، وتعزيز الربط بين قضايا الغذاء والأمن، والتعامل مع تحديات الانتقال السياسي في الدول الأفريقية. وختم البيان بتأكيد أن مصر ستواصل، خلال فترة رئاستها، التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية داخل الاتحاد الأفريقي وخارجه، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ السلم وتعزيز فرص التنمية المستدامة في القارة.