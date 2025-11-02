مصر تبحث ترتيبات نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

- أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مشدداً على أهمية حشد تمويل مستدام للبعثة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. - أشار عبد العاطي إلى اهتمام مصر بجهود الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً دعم القاهرة للإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد وتعزيز التكامل القاري. - جدد الوزير موقف مصر الداعم لأمن واستقرار السودان، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تشمل الأبعاد التنموية والفكرية لدعم دول الساحل الأفريقي.

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام يمكّن البعثة من أداء مهامها على أكمل وجه. جاء ذلك خلال لقائه في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد محمود علي يوسف، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة في القارة، في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكداً دعم القاهرة للإصلاح المؤسّسي داخل الاتحاد وبلورة رؤية أفريقية مشتركة تدعم التكامل القاري. وثمّن الوزير التعاون القائم بين مصر والمفوضية في مجالات السلم والأمن والتنمية، مشيراً إلى نجاح عقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامَين، وخلوة ممثلي ومبعوثي رئيس المفوضية التي استضافتها مدينة أسوان الشهر الماضي.

كما جدّد الوزير عبد العاطي تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود القارية والدولية للحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، وعلى أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فحسب، بل تشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات، خصوصاً لدعم دول الساحل الأفريقي.

واختتم وزير الخارجية اللقاء بتأكيد حرص مصر على الانخراط الفاعل في جهود التنمية بالقارة، في ظلّ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد وريادته لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مشيراً إلى الدور المحوري لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي تستضيفه القاهرة.