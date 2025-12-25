مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان

- استراتيجية حقوق الإنسان في مصر: أطلقت مصر استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان تركز على خدمة المواطن وحماية المصالح الوطنية، مع تعزيز الحوار المجتمعي ومشاركة البرلمان، وإصدار تشريعات مثل دعم ذوي الإعاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. - التحديات والانتقادات: تواجه مصر انتقادات بشأن السجناء السياسيين والاعتقالات، رغم الاستراتيجية الوطنية ولجنة العفو الرئاسي. تدعي الحكومة التزامها بالمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية. - السياسة الخارجية المصرية: تدعم مصر القضية الفلسطينية وتلتزم بوحدة السودان وحقوقها المائية في نهر النيل، وتواجه تحديات السد الإثيوبي بدبلوماسية استباقية لحماية مصالحها الوطنية.

أعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن "بلاده بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام المقبل تتضمن الإنجازات والتحديات في الملف الحقوقي، وقياس مدى تنفيذ الأهداف الموضوعة"، مشيراً إلى "إعداد مؤسسات الدولة مستهدفات واضحة للملف من خلال التحليل المستمر للوضع على الأرض، ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق، ومن ثم رفع التقارير مباشرة إلى رئيس الجمهورية".

وقال عبد العاطي، في اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن "ملف حقوق الإنسان يرتكز في المقام الأول على خدمة المواطن المصري، وحماية مصالحه الوطنية، وليس لأغراض سياسية، أو إرضاء أي طرف خارجي"، مستطرداً بأن "الملف الحقوقي يشمل جميع ما يحدث على أرض الواقع من سياسات وإجراءات، تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين".

وشدد على "التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، مبيناً أن "الخطة الخماسية الجديدة ستتيح مساحة أكبر للحوار المجتمعي، ومشاركة البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) في وضع رؤية شاملة لحقوق الإنسان، تعكس نبض المواطنين وتوجهاتهم".

وتابع عبد العاطي أن "مصر أصدرت في السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها قوانين: إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والطفل، وحقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، ما ساهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها، وقياس أثرها التشريعي وتطويرها بما يحقق الصالح العام"، وفق قوله.

وذكر أن "مصر ترفض بشكل قاطع أي استغلال سياسي لملف حقوق الإنسان، أو توظيفه أداةً للضغط أو الابتزاز"، مضيفاً أن "الأقنعة سقطت بفقدان بعض الدول الأوروبية المصداقية، والتي كانت تمنح مصر دروساً في حقوق الإنسان، بينما قمعت طلاب الجامعات لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الترحيل أو نزع الإقامة عن بعضهم، على وقع المظاهرات الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة".

وأثارت إحالة 64 متهماً موزعين على قضيتين من قضايا أمن الدولة العليا إلى المحاكمة في مصر موجة واسعة من الإدانات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، في خطوة وصفتها هذه الجهات بأنها "تعسفية" و"تفتقر للمبرر القانوني"، حيث جاء اعتقال المتهمين على خلفية استجابتهم لدعوات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة جمع تبرعات لإغاثة قطاع غزة.

ويعد ملف السجناء السياسيين في مصر من أبرز القضايا التي تثير جدلاً محلياً ودولياً، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013. ودأبت منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، على انتقاد السلطات المصرية بسبب ما تصفه بـ"الاعتقالات التعسفية"، و"الإخفاء القسري"، و"الحبس الاحتياطي المطول" الذي قد يمتد لسنوات من دون محاكمة عادلة.

وفي محاولة للتعامل مع هذا الملف، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، كما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل عمل "لجنة العفو الرئاسي". ومع ذلك، تؤكد منظمات حقوقية أن عدد من يُفرج عنهم قليل، مقارنة بأعداد من يُعتقلون أو يُعاد تدويرهم على ذمة قضايا سياسية جديدة.

وكان عبد العاطي قد زعم، في كلمته أمام اللجنة، أن الحكومة هدمت 41 سجناً في السنوات الأخيرة، وأقامت بدلاً منها مراكز للتأهيل والإصلاح، بهدف تطوير المنظومة العقابية لكي تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، وهي مراكز شهدت إشادات واسعة لمنظومة العمل داخلها، لما توفره من رعاية صحية وغذائية متكاملة وغير مسبوقة لجميع النزلاء (السجناء). وادعى أن عددا كبيرا من المحتجزين انتهت مدة أحكامهم، ورفضوا مغادرة مراكز التأهيل (السجون)، وهو ما يعكس التطور الحاصل في هذا الملف، لا سيما ما يخص مستوى الرعاية الصحية والغذائية المقدمة داخل هذه المراكز.

وأكمل عبد العاطي أنه "لا يجوز لأي دولة أن تنصب نفسها حاكمة على مصر، في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ إن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية التي تتماشى مع مصالح المواطنين، وخصوصية الحالة المصرية، مع التركيز على تعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في المجالات كافة"، وزاد أن "ملف حقوق الإنسان يرتبط بالخصوصية الثقافية والدينية لكل بلد، وهي من المبادئ التي تحظى بتوافق دولي إلى جانب مبادئ أساسية مثل حرية التعبير والصحافة"، مدعياً أن بعض ما يُطرح تحت مسمى الحقوق "لا يتوافق مع الخصوصية الدينية والثقافية والحضارية للدولة المصرية". وأردف عبد العاطي أن "مصر ترفض الضغوط الخارجية عليها لإقرار بعض الحريات التي تتعارض مع خصوصيتها، مثل القبول بحقوق المثليين أو غيرها من الحقوق التي لا تحظى بتوافق دولي"، مضيفاً أنه من "حق مصر الالتزم بالخصوصية الدينية والثقافية، ومواجهة فرض مبادئ أو حقوق معينة ترفضها، وذلك بالتنسيق مع شركائها من الدول العربية والإسلامية".

غزة

وعن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، قال إن "الأهالي في قطاع غزة يتعرضون لظروف قاسية بسبب برودة الطقس وموجة الأمطار، وعدم توفر ملجأ أو ملاذ آمن لهم بعد تهدم منازلهم، وإقامتهم في خيام ضعيفة في مواجهة تقلبات الطقس"، مستدركاً بأن هذه الخيام "لا تستطيع إيواء الأسر الفلسطينية، ولذلك تضغط مصر بقوة، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، من أجل إدخال كرفانات مصنوعة من الحديد لتقي الأهالي من تداعيات الطقس شديدة الصعوبة".

وأضاف عبد العاطي أن "الدور المصري حاضر في القضية الفلسطينية، ولا يعد غائباً، إذ تعمل القاهرة على توفير وسائل الإغاثة للفلسطينيين، في ظل استمرار الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان داخل القطاع"، واستطرد بأن "مصر رسمت حزمة من الخطوط الحمراء في بعض الملفات الشائكة، ومنها الموقف الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة".

السودان وإثيوبيا

وبين عبد العاطي أن "ملف السودان من الخطوط الحمراء، على ضوء تمسك مصر بوحدة الدولة السودانية وعدم تقسيمها، وكذلك مواجهة الضرر الوجودي المتعلق بحق مصر في مياه النيل، باعتباره حقاً في الوجود والحياة"، وشدد على "عدم تهاون القاهرة في حقوقها المائية، حيث إن أي ضرر يقع عليها ستواجهه بموجب أحكام القانون الدولي، في إطار حق الدفاع عن النفس".

وواصل بالقول إن "جميع الأنهار تخضع للقانون الدولي، في حين تتعمد أديس أبابا حجب مياه النيل عن دول المصب من خلال السد الإثيوبي"، معتبراً أن ما يحدث الآن "مثال فاضح وتسييس صارخ لإدارة السد، خصوصاً بعد حجز كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ، ثم ضخها بلا سابق إنذار، ما أدى إلى غرق مناطق واسعة من السودان، وتعرض مصر لزيادة مفاجئة في تدفق كميات المياه".

وختم عبد العاطي بأن "مصر لا يجب أن تنتظر وقوع الأزمات ثم تبدأ في التحرك، بل العمل وفق دبلوماسية استباقية ووقائية لتفادي أي تهديدات محتملة، ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن القومي، وحماية المصالح المصرية، مع الاستفادة من كل أدوات الدبلوماسية لتحسين صورة الدولة دولياً، ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف التي تتعرض لها من جماعات متطرفة، أو كيانات إرهابية في الخارج"، على حد تعبيره.