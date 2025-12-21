مصر: السجن المؤبد لـ9 معتقلين في قضية "خلية الأسرة التنظيمية"

- أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكماً بالسجن المؤبد على تسعة معتقلين في قضية "خلية الأسرة التنظيمية بالبساتين"، بتهم تتعلق بقيادة جماعة إرهابية تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر. - وُجهت اتهامات للمعتقلين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، مع انضمام اثنين منهم لجماعة مسلحة خارج البلاد تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها. - أكد الدفاع أن القضية مسيّسة وتفتقر للأدلة، مشيراً إلى عدم وجود جريمة عدائية مثبتة ضد الدولة، وعدم منح الدفاع الفرصة الكاملة لتقديم دفوعه.

أصدرت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة الجنايات المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها بالسجن المؤبد (25 سنة) على تسعة معتقلين، في القضية التي حملت الرقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الأسرة التنظيمية بالبساتين".

وادّعى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو/ حزيران 2023، تولّى المعتقلون الأول والثاني والثالث قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما ادّعى أن المعتقلين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى قيامهم بـ"تمويل الإرهاب". وادّعى أمر الإحالة أن المعتقلين الثامن والتاسع، وهما مصريان، التحقا أيضاً بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، "تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها".

فيما أكد عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية لـ"العربي الجديد" أن القضية مسيّسة وقائمة على التحريات الأمنية المكتبية، ولا توجد فيها أي قرينة أو دليل اتهام. وأضاف أن التحقيقات لم تثبت وقوع أي جريمة عدائية ضد الدولة المصرية من قبل جميع المتهمين، مشدداً على أن هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية.