مصر: التحقيق مع الباحث إسماعيل الإسكندراني بعد ساعات من توقيفه

- تم توقيف الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني، مما أثار قلق متابعيه وأقاربه بعد اختفائه المفاجئ وطلبه حضور محامٍ أثناء التحقيق معه. - الإسكندراني، المتخصص في الحركات الإسلامية وقضايا سيناء، اعتقل في 2015 بتهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، خُففت إلى 7 سنوات، وأُفرج عنه في ديسمبر 2022. - بعد الإفراج، استأنف نشاطه البحثي، مما يعكس التوتر بين حرية التعبير والأمن القومي في مصر، ويبرز التحديات التي يواجهها الباحثون والصحافيون.

بعد ساعات من توقيف الباحث والسجين السياسي المصري السابق إسماعيل الإسكندراني في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح، شمال غربيّ مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت مصادر حقوقية، من بينها المحامي الحقوقي البارز خالد علي، والصحافي والباحث حسام بهجت، نقل الإسكندراني من محافظة مطروح إلى النيابة، لبدء التحقيق معه، مشيرة إلى أنه طلب حضور محامٍ.

وكان الاختفاء المفاجئ للإسكندراني أثار مخاوف المئات من متابعيه وأقاربه، إثر كتابته على صفحته الخاصة بمنصة "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه تم توقيفه في كمين أمني على مقربة من مدينة مرسى مطروح، قبل أن يُغلق هاتفه، تاركاً خلف هذا المنشور علامات استفهام كبيرة وقلقا شديدا عليه.

وهاتف مراسل "العربي الجديد" الإسكندراني صباحاً على هاتفه النقال مرات عدة، لكنه بات خارج الخدمة، ولم يردّ أحد من أهله على الهاتف. ووفقاً للقانون المصري، لا يمكن للباحثين عن شخص متغيب تحريك بلاغ بالاختفاء أو التغيب إلا بعد مرور 24 ساعة على الواقعة. وفي حالات السجناء السياسيين السابقين، تتعمق المخاوف، لاسيما مع هؤلاء المعروفين بنشاطهم في الأوساط السياسية والحقوقية، ودائمي التدوين عن القضايا الاجتماعية عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما في حالة الإسكندراني.

وفي تدوينات حديثة للإسكندراني، تحدث عن إخلاء سبيل سبعة من أصل أربعين صياداً، منهم رجل مات في السجن بعد اتهامهم بالصيد في مناطق عسكرية أو دون الحصول على تراخيص مناسبة، مشيداً بقرارات الافراج عنهم، ومطالباً المسؤولين بالأجهزة الأمنية بسرعة التنسيق بين الإدارات العامة بالقاهرة والمحافظات، ليجري الإفراج عن المتهمين بسرعة، قبل أن يتعرضوا لمشاكل داخل الأقسام، تدفع ببعضهم إلى "التدوير" وتبقيهم في السجون لسنوات، دون ذنب.

إسماعيل الإسكندراني، باحث وصحافي مصري متخصص في الحركات الإسلامية والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى قضايا الحدود والصراع القبلي في سيناء. وُلد الإسكندارني في مدينة الإسكندرية، التي اكتسب من أجوائها الثقافية وتعدد الأقليات والأديان، صبغتها الكوزموبوليتانية، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل محللا سياسيا بعدة جرائد ومواقع محلية، حيث اشتهر مع اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بآرائه الجريئة وتحليلاته العميقة التي غالباً ما كانت تتعارض مع الرواية الرسمية للدولة.

عمل الإسكندراني زميل أبحاث في المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط بألمانيا ومراكز بحثية في واشنطن، وأجرى أبحاثاً حول قضايا الأمن والسياسة في المنطقة، مما جعله شخصية معروفة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألقي القبض عليه فور عودته إلى القاهرة من ألمانيا. ووجهت إليه تهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، وهي اتهامات شائعة تُستخدم ضد المعارضين في مصر.

وبعد محاكمة عسكرية، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في مايو/ أيار 2018. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية تخفيف الحكم إلى 7 سنوات. وبناءً على هذا التخفيف، كان من المفترض أن تنتهي مدة عقوبته في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقد تم الإفراج عنه بالفعل بعد أيام قليلة من هذا التاريخ، تحديدًا في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وخلال فترة سجنه، تحوّل الإسكندراني إلى رمز للسجناء السياسيين والصحافيين الذين تعرضوا للقمع بسبب آرائهم. وسلّطت قضيته الضوء على التحديات التي يواجهها الباحثون والصحافيون في مصر، وأثارت حملات تضامن واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

وبعد الإفراج عنه، واصل الإسكندراني نشاطه البحثي والكتابي، محاولاً العودة إلى حياته الأكاديمية والمهنية. وتُعدّ قصته مثالاً حياً على التوتر بين حرية التعبير والأمن القومي في مصر، وكيف يمكن أن يكلف البحث عن الحقيقة المرءَ حريته.