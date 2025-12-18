- نفت المرشحة لميس عبد العليم خطاب اتهامات إهانة رئيس لجنة انتخابية، مؤكدةً التزامها بالقانون وتوثيقها لمخالفات انتخابية، وتقدمت بتظلم رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. - اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر النتائج النهائية لـ30 دائرة فردية، مع إلغاء نتائج لجان فرعية بسبب أخطاء في حساب الأصوات، مما أدى لإعادة ترتيب جولات الإعادة. - شهدت الانتخابات البرلمانية تغييرات بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، مع فوز بعض المرشحين من الجولة الأولى واستمرار جولات الإعادة في دوائر أخرى.

أعلنت المرشحة البرلمانية لميس عبد العليم خطاب عن استدعائها رسمياً للمثول أمام نيابة الظاهر في القاهرة الأحد القادم، للتحقيق معها على ذمة اتهام منسوب إليها بإهانة رئيس لجنة انتخابية في أول يوم من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقالت خطاب في منشور عبر "فيسبوك" إنها فوجئت بإخطار رسمي من النيابة العامة يفيد باستدعائها متهمةً على خلفية واقعة قالت إنها لم تحدث من الأساس، نافية بشكل قاطع توجيه أي إهانة أو تجاوز لفظي بحق رئيس اللجنة أو أي من القائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت المرشحة البرلمانية أن الواقعة التي يجرى التحقيق بشأنها شهدت حضور عدد كبير من الشهود من الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية، مشددة على أن كل ما قامت به اقتصر على طلب رسمي ومشروع لتوثيق ما وصفته بـ"مخالفات انتخابية واضحة" رصدتها داخل اللجنة أثناء سير عملية التصويت. وأوضحت أن تحركها جاء في إطار ممارسة حقها القانوني والسياسي مرشحةً، وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي مشادات أو إساءات، ولم تتجاوز حدود اللياقة أو القانون، بل سلكت المسار الرسمي المعتمد.

وأضافت خطاب أنها لم تكتف بالتنبيه الشفهي أو الاعتراض داخل اللجنة، بل تقدمت أيضاً بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت فيه الملاحظات والمخالفات كافة التي رصدتها خلال يوم الاقتراع، مطالبة بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها. وشددت على أن لجوءها إلى القنوات القانونية يعكس التزامها بالقانون واحترامها مؤسسات الدولة، مؤكدة أن "توثيق المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب على كل من يشارك في العملية الديمقراطية".

واعتبرت أن ما جرى يثير تساؤلات أوسع حول حدود ممارسة الحقوق السياسية، وما إذا كان الإبلاغ عن المخالفات الانتخابية قد يُواجه بإجراءات قانونية ضد المُبلّغ بدلاً من التحقيق في أصل الوقائع. وطالبت خطاب بإجراء تحقيق عادل وكامل لا يقتصر فقط على الاتهام المنسوب إليها، وإنما يمتد ليشمل الوقائع التي كانت تبلغ عنها خلال يوم التصويت، مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا ينبغي أن تستخدم لمعاقبة من يتمسك بحقه، بل لحمايته وضمان عدم المساس به.

في سياق متصل، اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم، النتائج النهائية في 30 دائرة فردية أعيدت انتخابات مجلس النواب فيها، ضمن محافظات المرحلة الأولى، على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكاماً ببطلان نتائجها، بسبب ما شابها من أخطاء جسيمة في حساب وتجميع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح.

وشهدت النتائج مفاجأة بعد إضافة الهيئة الوطنية أصوات المصريين في الخارج، تمثلت في إقصاء المرشح الفائز عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة (مقعدان) النائب السابق عن حزب "مستقبل وطن" محمد علي عبد الحميد، نتيجة إلغاء الهيئة نتائج اللجنة الفرعية رقم 49 في الدائرة كاملة، ومن ثم فقدان عبد الحميد 1869 صوتاً من أصل 8511 صوتاً صحيحاً كان حاصلاً عليها، ليخوض بذلك جولة الإعادة بإجمالي 6642 صوتاً.

وقررت الهيئة تصعيد المرشح الخاسر عن حزب "حماة الوطن" محمود لملوم إلى جولة الإعادة في مواجهة عبد الحميد، إثر حصوله على 3121 صوتاً، رفقة المرشحين المستقلين جرجس لاوندي الحاصل على 5464 صوتاً، وسيد زغلول الحاصل على 3971 صوتاً. وعزت الهيئة قرارها إلى ما شاب عملية التصويت في اللجنة الملغاة من "عيوب جوهرية" أثرت في مشروعية إجراءات الفرز.

كذلك قررت الهيئة إلغاء نتائج اللجنة الفرعية رقم 40 بدائرة الأهرام في محافظة الجيزة (مقعدان) للسبب نفسه، من دون أن يترتب على القرار تغيير في أسماء المرشحين الأربعة المتأهلين لجولة الإعادة، إذ تراجعت أصوات المرشح المستقل أحمد الجابري من 8208 إلى 6719 صوتاً، ومرشح حزب "الجبهة الوطنية" وسيم كمال من 7595 إلى 6307 صوتاً، وعبد الفتاح خطاب (مستقل) من 5730 إلى 5713 صوتاً، ومرشح حزب "مستقبل وطن" محمد سلطان من 4994 إلى 4868 صوتاً.

وأعلنت الهيئة فوز تسعة مرشحين من الجولة الأولى في إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة، ستة منهم من المنتمين لأحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بالإضافة إلى ثلاثة من المستقلين. وإجراء جولة للإعادة على 49 مقعداً بين 98 مرشحاً يومي 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي و1 يناير/كانون الثاني المقبل في الخارج، و3 و4 يناير في الداخل.

وفاز المرشح المستقل هشام بدوي، نجل البرلماني الراحل بدوي دسوقي، في دائرة الدقي والعجوزة بالجيزة، على حساب مرشح حزب "الجبهة الوطنية" كمال الدالي، والمستقل أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، ونادر الخبيري (مستقبل وطن) ومحمد رشاد حمزة (حماة وطن) في دائرة البدرشين بالجيزة (3 مقاعد)، فيما تجرى الإعادة بين أبو بكر غريب (مستقل) ومحمود أبو زيد (مستقل) بعد خسارة مرشح حزب "الجبهة الوطنية" شريف العناني.

وفي دائرة بولاق الدكرور بالجيزة (3 مقاعد)، فاز مرشح حزب "العدل" علي خليفة والمستقل محمد إسماعيل، وتجرى الإعادة بين عربي زيادة (حماة الوطن) وحسام المندوه (مستقبل وطن)، بعد خسارة مرشح حزب "مستقبل وطن" محمود توشكى. وفاز أحمد الشناوي (مستقبل وطن) في دائرة السادس من أكتوبر والواحات بالجيزة (مقعدان)، وتجرى الإعادة بين مرشح حزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا والمستقل أحمد جبيلي، بعد خسارة مرشح حزب "حماة الوطن" أحمد ترجم.

وفي دائرة منشأة القناطر بالجيزة (4 مقاعد)، فاز مرشح حزب "الوفد" ياسر عرفة من الجولة الأولى، وتجرى الإعادة بين علي سماح (مستقبل وطن)، ومجدي الطويل (حماة الوطن)، وطارق الطويل (الشعب الجمهوري)، ومحمد الديب (مستقل)، ومحمد عبود (مستقل)، وناصر مقلد (مستقل)، في أعقاب خسارة عيد عبد الهادي عن حزب "الحرية"، وأحمد خالد عن حزب "المؤتمر"، وحبيب السنان عن حزب "المحافظين".

وفي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم (3 مقاعد)، تجرى الإعادة بين طه عبد التواب (مستقبل وطن)، وحمادة سليمان (حزب النور السلفي)، وربيع كمال (مستقل)، وحازم فايد (مستقل)، ومنجود الهواري (حماة الوطن)، وحمد دكم (مستقبل وطن). وفي دائرة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فاز مصطفى يسري (الجبهة الوطنية) بمقعد الدائرة، والمستقل عبد الرحمن بشاري بمقعد مدينة الأقصر بمحافظة الأقصر، على حساب مرشح حزب "حماة الوطن" أحمد إدريس.