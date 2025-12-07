- أكد وزير الخارجية المصري أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفق اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، مع تطلع مصر لمساهمة كندية فاعلة في الجهود الإغاثية. - أشار الوزير إلى ضرورة نشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة، لضمان التزام الطرفين بوقف النار، مع تأكيده على موقف مصر الحازم بشأن معبر رفح، الذي سيستخدم فقط لدخول المساعدات وخروج الحالات الطبية. - ناقش عبد العاطي مع الفصائل الفلسطينية قضايا حصر السلاح وضرورة وجود سلطة واحدة في غزة، مع اهتمام دولي بتدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن في المرحلة المقبلة.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة اتساقًا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، وذلك في ضوء التطورات الميدانية والإنسانية المتسارعة داخل القطاع.

وشدد عبد العاطي، الذي التقى ساراي اليوم الأحد على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، مؤكدًا استمرار القاهرة في التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان دخول المساعدات وتسهيل جهود الإغاثة. وأعرب الوزير عن تطلع مصر إلى مساهمة كندية فاعلة في الجهود الإنسانية والإغاثية، خاصة في مرحلة التعافي المبكر، في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة الكندية للملف الإنساني في غزة.

وفي السياق، قال عبد العاطي، خلال تصريحات صحافية صباح اليوم، إن مصر تدفع بقوة نحو استكمال تنفيذ الاتفاق وفق الجدول المتفق عليه، موضحًا أن القاهرة ترى ضرورة نشر قوات دولية في القطاع لضمان التزام الطرفين بوقف النار ولـ"سد ذرائع" إسرائيل. وأكد أن هذه القوات ستكون "لحفظ السلام وليس فرضه، وهناك فرق جوهري بين الأمرين".

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، كشف الوزير عن اتصالات جارية مع الجانب الإسرائيلي بشأن ترتيبات تشغيل المعبر، لكنه شدد على أن موقف مصر "واضح وحازم"، قائلًا: "مصر لا يمكن أن تسمح بأن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين بأي شكل". وأضاف أن تشغيل المعبر سيكون "لدخول المساعدات الإنسانية وخروج الحالات الطبية التي تحتاج إلى الإجلاء للعلاج فقط".

وأكد أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شهدت "إيجابيات مهمة"، لكنها تضمنت أيضًا "سلبيات واضحة تمثلت في انتهاكات إسرائيل للهدنة داخل القطاع"، مشددًا على أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون بالغة الأهمية لارتباطها المباشر بانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. ولفت عبد العاطي إلى أن القاهرة تناقش مع الفصائل الفلسطينية قضايا تتعلق بحصر السلاح داخل قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وجود "سلطة واحدة" تدير شؤون القطاع لقطع الطريق على أي ذريعة تستخدمها إسرائيل لاستمرار عملياتها العسكرية. وأشار أيضًا إلى أن أطرافًا دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، أبدت رغبتها في تدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن داخل القطاع في المرحلة المقبلة، في إطار الترتيبات الجارية لما بعد تثبيت وقف إطلاق النار.