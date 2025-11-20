مصر: إغلاق باب الطعون في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

- أغلقت المحكمة الإدارية العليا في مصر باب تلقي الطعون في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد استقبال 251 طعناً خلال يومين وفق الجدول الزمني المحدد. - تنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية أو بطلان النتائج أو إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، مع حق المرشحين غير الفائزين في التقدم بطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتائج. - تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني، وتنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات الأحكام القضائية فور صدورها.

أغلقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء اليوم الخميس، باب تلقي الطعون في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما استقبلت 251 طعناً انتخابياً خلال اليومين المخصصين لذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاء إغلاق باب الطعون مع نهاية اليوم الثاني عقب بدء تلقيها أمس، وذلك بعد الإعلان الرسمي لنتائج المرحلة الأولى في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أول من أمس الثلاثاء.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية. وجدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير إجراءات الفرز والتجميع وسلامتها. وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.