- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر النتائج النهائية لـ27 دائرة فردية أُعيدت الانتخابات فيها، مما أنهى الانتخابات التي بدأت في 8 أكتوبر، حيث جرت بنظام مختلط بين الفردي والقائمة المغلقة. - بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 32.41%، مع مشاركة 22 مليون ناخب من أصل 69 مليوناً مسجلاً، مما أثار الجدل حول دقة الأرقام ونزاهة العملية الانتخابية. - استحوذت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على أكثر من 80% من المقاعد، حيث حصلت على 456 مقعداً، بينما حصد المستقلون 104 مقاعد بنسبة 18.3%.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، النتائج النهائية لـ27 دائرة فردية أُعيدت الانتخابات فيها بقرارات قضائية، لتسدل الهيئة الستار على الانتخابات التي انطلقت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجرت على مرحلتَين في الداخل والخارج، وفق نظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام، بإجمالي 568 مقعداً، يُضاف إليها 28 مقعداً يعيّنها رئيس الجمهورية.

وكشفت نتائج الإعادة في الدوائر الملغاة عن تراجع نسب المشاركة إلى ما بين 2% و13%، ما يعكس عزوفاً واضحاً من الناخبين بعد إعادة الانتخابات بموجب أحكام صادرة من المحكمة الإدارية، وذلك مقارنة بنسبة مشاركة تزيد قليلاً على 16% بانتخابات المرحلة الثانية، ونسبة أعلى بكثير هي 62% في انتخابات مجلس الشعب عام 2011، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

ففي دوائر محافظة الجيزة، بلغت نسبة المشاركة 2.07% في دائرة السادس من أكتوبر، و3.39% في دائرة الأهرام، و5.17% في دائرة العمرانية، و7.51% في دائرة بولاق الدكرور، و9.50% في دائرة منشأة القناطر، و10.16% في دائرة البدرشين. وفي محافظة المنيا، سُجلت 11.57% في دائرة مركز المنيا، و12.92% في دائرة مغاغة، و13.56% في دائرة ملوي، كما بلغت 9.96% في دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، و12.22% في دائرة مركز أسيوط.

وفي تحايل واضح على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية نفسها في جميع الدوائر، قال رئيس الهيئة، حازم بدوي، في مؤتمر صحافي، إن إجمالي عدد المشاركين في جميع جولات انتخابات مجلس النواب في داخل مصر وخارجها بلغ 32.41% من إجمالي عدد الناخبين، من دون الأخذ في الاعتبار أن 49 دائرة فردية شهدت ثلاث جولات للانتخاب بعد بطلان نتائجها وإعادتها، و94 دائرة شهدت جولتين للانتخاب.

وبذلك جمع رئيس الهيئة كل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى ثلاثة أشهر، بمن فيهم الذين أدلوا بأصواتهم مرة واحدة في أربع دوائر للقوائم المغلقة، ومرتين في 94 دائرة فردية، وثلاث مرات في 49 دائرة، حتى يزيد من نسبة المشاركة الإجمالية على غير الحقيقة، في سابقة لم تشهدها أي انتخابات برلمانية من قبل.

وزعم بدوي أن 22 مليوناً و657 ألفاً و211 ناخباً (صوتاً) شاركوا في الانتخابات، من أصل 69 مليوناً و891 ألفاً و913 ناخباً مسجلاً بقاعدة بيانات الناخبين. وأشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 21 مليوناً و150 ألفاً و556 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة بلغ مليوناً و506 آلاف و555 صوتاً.

ووفق النتائج النهائية، استحوذت "القائمة الوطنية من أجل مصر"، المُشكّلة بمعرفة جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، وتضم 12 حزباً، على أكثر من 80% من المقاعد المخصصة للانتخاب على نظامَي الفردي والقائمة المغلقة. وحصدت أحزاب القائمة 456 مقعداً، بعد فوزها بجميع مقاعد القائمة، وعددها 284، بالإضافة إلى 172 مقعداً فردياً، تاركة 112 مقعداً للمستقلين، وثلاثة أحزاب فقط من خارجها هي: النور ذو التوجه السلفي، والمحافظون، والوعي.

وخلصت النتائج إلى فوز حزب "مستقبل وطن" بـ227 مقعداً بنسبة 39.9%، 121 منها على نظام القائمة المغلقة، و106 مقاعد على النظام الفردي، وحزب "حماة الوطن" بـ87 مقعداً بنسبة 15.3% (54 قائمة و33 فردي)، وحزب "الجبهة الوطنية" بـ65 مقعداً بنسبة 11.4% (43 قائمة و22 فردي)، وحزب "الشعب الجمهوري" بـ24 مقعداً (15 قائمة و9 فردي) بنسبة 4.2%. فيما حصد حزب "العدل" 11 مقعداً (8 قائمة و3 فردي)، و"المصري الديمقراطي" 11 مقعداً (9 قائمة و2 فردي)، و"الوفد" 10 مقاعد (8 قائمة و2 فردي).

وفاز حزب "الإصلاح والتنمية" بـ9 مقاعد (8 قائمة و1 فردي)، و"التجمع" بـ5 مقاعد (4 قائمة و1 فردي)، و"المؤتمر" بـ4 مقاعد (3 قائمة و1 فردي). وحصل حزب "الحرية المصري" على مقعدين اثنين على نظام القائمة، و"إرادة جيل" على مقعد واحد (قائمة).

وحصد المستقلون 104 مقاعد إجمالاً بنسبة 18.3%، مقارنة بـ92 نائباً مستقلاً في الدورة المنقضية لمجلس النواب (2020 – 2025).