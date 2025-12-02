مصر | إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر و25 آخرين بقوائم الإرهاب

- تمديد إدراج 27 معتقلاً بارزاً على قوائم الإرهاب لخمس سنوات إضافية: شمل القرار شخصيات سياسية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد خيرت الشاطر، بناءً على طلبات إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين المتعلقة بقضية أمن الدولة العليا. - نشر القرار في الجريدة الرسمية وتبعاته القانونية: يتضمن تجميد الأموال، منع السفر، ووضع الأسماء على قوائم الممنوعين من التعامل المالي، مما يثير الجدل حول معايير الإدراج. - استمرار الجدل القانوني والسياسي حول قوائم الإرهاب: القرار يأتي كامتداد لسلسلة قرارات سابقة، مع استمرار الطعون القانونية من المتهمين.

نشرت جريدة الوقائع المصرية – الجريدة الرسمية للدولة – اليوم الثلاثاء، قراراً بمد إدراج 27 معتقلاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي، في مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى، التي انعقدت اليوم بمدينة بدر، شرق القاهرة، وهي نفس المحكمة التي قضت محكمة النقص ببطلان قراراتها بوضع متهمين في قوائم الإرهاب من قبل والتي بدأت تصدر ضد النشطاء السياسيين والمتهمين في قضايا "إرهاب" منذ عام 2014.

ووفقاً لما نشرته الوقائع المصرية، فإن قرار المحكمة جاء بناءً على الطلبين رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدراج الكيانات الإرهابية، ورقم 2 لسنة 2020 بشأن إدراج الإرهابيين، والمتعلقين بالقضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم عدداً من المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان أو المرتبطين بوقائع تتعلق بتمويل أو دعم أنشطة مخالفة للقانون.

وقررت المحكمة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مد إدراج "جماعة الإخوان المسلمين" بالكامل على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات أخرى، تبدأ من نهاية فترة الإدراج السابقة، كما شمل القرار مد إدراج المعتقلين في الحكم على قوائم الإرهابيين لمدة مماثلة.

ونص قرار المحكمة على نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وإعمال ما يترتب على هذا النشر من آثار قانونية طوال مدة الإدراج، وهي الأثار التي تشمل تجميد الأموال والأصول، والمنع من السفر، ووضع الأسماء على قوائم الممنوعين من التعامل المالي، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأنشطة العامة والسياسية.

ويعد هذا القرار امتداداً لسلسلة قرارات إدراج سابقة مرتبطة بالقضية ذاتها، والتي تنظرها الجهات القضائية المختصة منذ سنوات باعتبارها إحدى القضايا المتعلقة باتهامات ترتبط بالتنظيم الدولي للإخوان، وتمويل أنشطة مخالفة لأحكام القانون. ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية كخطوة تضمن بدء سريان أثار الإدراج فعليا، وتجدد الجدل القانوني والسياسي حول قوائم الإرهاب ومعايير الإدراج ومدها، لا سيما مع استمرار عدد من المتهمين في الطعن على قرارات سابقة أمام محكمة النقض أو عبر آليات التقاضي المختلفة.