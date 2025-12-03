مصر | أكثر من 110 طعون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

- تلقت المحكمة الإدارية العليا في مصر أكثر من 110 طعون انتخابية على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يحق للمرشحين غير الفائزين تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج. - تتضمن الطعون مطالبات بإلغاء العملية الانتخابية أو بطلان النتائج في دوائر محددة، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها خلال عشرة أيام لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني. - تأتي الطعون وسط منافسة واسعة وجدل سياسي حول شفافية الانتخابات، حيث تُعد المحكمة الجهة الفاصلة في المنازعات الانتخابية بعد تعديل القوانين المنظمة.

واصلت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مساء اليوم الأربعاء، تلقي الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها أمس الثلاثاء في مؤتمر صحافي، ليتجاوز عدد الطعون المقدمة 110 طعون خلال اليوم الثاني من المهلة المحددة لتقديمها.

وجرى تلقي الطعون على مدار يومين وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة، بدءاً من أمس وإلى مساء اليوم. وتضمنت الطعون المقدمة مطالبات بإلغاء العملية الانتخابية برمتها، أو ببطلان النتائج، أو بإلغاء الانتخابات في دوائر محددة. ويحق للمرشحين غير الفائزين تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم، حيث تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها، سواء بتأييد النتائج المُعلنة، أو إعادة الفرز بلجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة ما إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

وتأتي هذه الطعون في سياق انتخابات برلمانية تشهد منافسة واسعة في عدد من الدوائر، وفي ظل جدل سياسي حول نسب المشاركة وشفافية العملية الانتخابية، إذ كانت المرحلة الأولى قد شهدت أيضاً طعوناً مماثلة. وتُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة الفاصلة في مثل هذه المنازعات منذ تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي منحتها صلاحية الرقابة القضائية الكاملة على سلامة الإجراءات.