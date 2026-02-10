مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في قاعدة السارة أقصى جنوب شرق ليبيا

- تحطمت طائرة مروحية في قاعدة السارة بالكفرة، جنوب شرق ليبيا، مما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، بينهم أجنبيان، بعد اشتعال النيران فيها عقب إقلاعها بقليل. - كانت الطائرة في مهمة إسعاف جوي لإجلاء عسكري تعرض لحادث سير في الصحراء، وكان على متنها عسكريان ومرافق طبي وطاقم أجنبي لم تُكشف جنسيتهما. - تقع قاعدة السارة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والسودان، وتستخدمها القوات الروسية منذ عام 2025 بجانب قواعد أخرى تحت سيطرة خليفة حفتر.

أفادت مصادر ليبية متطابقة بمصرع خمسة أشخاص، بينهم أجنبيان، إثر تحطم طائرة مروحية داخل قاعدة السارة بمنطقة الكفرة، أقصى جنوب شرق ليبيا. وأوضح مصدر عسكري وآخر طبي من مدينة الكفرة، لـ"العربي الجديد"، أن الطائرة سقطت بعد مغادرتها مهبط القاعدة بقليل، قبل أن تشتعل فيها النيران، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها.

وبحسب المصدرين، كان على متن الطائرة عسكريان ومرافق طبي، إضافة إلى طاقم مكون من شخصين أجنبيين، لم يُكشف عن جنسيتيهما حتى الآن. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المروحية كانت في مهمة إسعاف جوي لإجلاء عسكري تعرض لحادث سير في الصحراء، ولم تُعرف حتى اللحظة أسباب تحطمها.

وتقع قاعدة السارة على بُعد نحو 322 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الكفرة، في المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والسودان. وبدأت القوات الروسية في استخدام القاعدة منذ مطلع عام 2025 إلى جانب قواعد أخرى بينها الخادم والجفرة وبراك الشاطئ الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات التابعة لخليفة حفتر.