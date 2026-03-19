مصرع 4 فلسطينيات بشظايا صاروخية جنوبي الخليل

- لقيت 4 نساء فلسطينيات مصرعهن وأصيبت 6 أخريات جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون نسائي في بلدة بيت عوّا جنوبي الخليل، وسط الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران. - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 4 حالات وفاة و6 إصابات إلى المستشفى، بينما أشارت مصادر إلى استشهاد مواطنة حامل وشابتين. - دعت اللجنة الإعلامية للاستجابة الطارئة المواطنين إلى الاحتماء داخل الأماكن الآمنة والابتعاد عن مواقع سقوط الأجسام، مع تأكيدها على متابعة الحدث وتأمين المكان.

لقيت 4 نساء فلسطينيات مصرعهن، وأصيبت 6 أخريات، مساء الأربعاء، جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون نسائي في بلدة بيت عوّا جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. يتزامن ذلك وسط الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وما تلاه من تداعيات.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى "4 حالات وفاة و6 إصابات" جراء سقوط شظايا صاروخية في منطقة بيت عوا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "شظايا صاروخية سقطت في عدة مواقع في محافظة الخليل".

من جهته، قال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إنّ شظايا صاروخية سقطت على صالون نسائي بجانب منزل ببلدة بيت عوا"، مشيراً إلى "عدة إصابات خطيرة لنساء وُجدن بداخله". وأكدت مصادر عائلية استشهاد المواطنة الحامل في شهرها السادس أمل صبحي عبد الرحمن مطاوع المسالمة، والشابة ساهرة رزق عودة عطيلة المسالمة، والشابة ميس غازي عمار المسالمة.

وأكدت اللجنة الإعلامية للاستجابة الطارئة في وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان صحافي، أنّ "الصاروخ سقط على صالون نسائي مكوّن من المعدن كرفان ملاصق لأحد المنازل، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، حيث جرى نقل المصابين إلى مستوصف بلدة بيت عوا، ومن ثم تحويل معظمهم إلى مستشفى دورا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت بعض الإصابات بالحرجة".

وبحسب البيان، عملت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وشرطة هندسة المتفجرات والطواقم الطبية، بالتعاون مع الجهات المختصة، على متابعة الحدث وتأمين المكان والتعامل مع آثاره. ودعت اللجنة الإعلامية للاستجابة الطارئة المواطنين إلى ضرورة الاحتماء داخل الأماكن الآمنة والمحصنة، والابتعاد عن مواقع سقوط الأجسام، وعدم التجمهر لفسح المجال للجهات المختصة للعمل، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.