مصادر لبنانية تقلّل من أهمية تحذيرات برّاك بشأن "الفرصة الأخيرة"

قلّلت مصادر لبنانية اليوم الثلاثاء من أهمية تحذيرات "الفرصة الأخيرة" التي نسبت إلى المبعوث الأميركي توماس براك، بشأن الوضع القادم بين لبنان وإسرائيل في ضوء تصعيد الأخيرة اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف النار، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا خلال أسبوع واحد، وتعثر ملف نزع سلاح حزب الله داخل البلد الذي يحاول التعافي من حرب إسرائيلية مدمرة.

وقالت المصادر المقربة من رئيس البرلمان نبيه بري، لـ"العربي الجديد"، إن "كل التحذيرات التي يجري الحديث عنها ومفادها أن لبنان أمام فرصة أخيرة، وإلا العدوان الموسّع، هي من باب التهويل". وقال مصدر في السفارة الأميركية في بيروت لـ"العربي الجديد"، إن "واشنطن لا تحذّر ولا ترسل تهديدات، بل تنصح، وتحاول تقديم المساعدة لإيجاد الحل بالطرق الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "واشنطن تريد دعم لبنان، ومؤسسته العسكرية، ومؤسساته الشرعية، وهي تؤكد ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بما يجب لناحية حصر السلاح، وكلّما كان ذلك أسرع، أمكن تجنّب سيناريوهات أمنية".

وأشار المصدر إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب المؤسسات الرسمية في لبنان، التي عليها أن تقوم بجملة إصلاحات، وهي تقدم دائماً مساعدات للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وستبقى تفعل ذلك، خصوصاً في هذه المرحلة".

وبدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الثلاثاء جولة في بيروت بلقاءٍ عُقد بعيداً عن الإعلام، مع برّي في عين التينة، تبعه اجتماع مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، على أن تستكمل جولتها في العاصمة، قبل أن تنتقل إلى الناقورة، جنوباً، حيث ستشارك غداً الأربعاء في اجتماع لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية (ميكانيزم).

وقالت مصادر مقرّبة من بري لـ"العربي الجديد"، إن "اللقاء عُقد في الصباح الباكر، وذلك بسبب الجلسة التشريعية المحدّدة مسبقاً لمجلس النواب، والتي رُفِعت لاحقاً لعدم اكتمال النصاب". وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين بري وأورتاغوس "كان بنّاءً"، وأكد خلاله بري "التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار وطالب بضرورة أن توقف إسرائيل خروقاتها له".

وأضافت المصادر أن "رئيس البرلمان جدّد التأكيد أمام أورتاغوس بتمسّك لبنان بدور لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية، وأنها معنية بتطبيق الاتفاق وضرورة تفعيل عملها أكثر في هذه المرحلة، مكرراً أن لبنان يقوم بكل ما يلزم، وهو منفتح على التفاوض، ونفذ الاتفاق، في حين أن الضغط يجب أن يوجه نحو إسرائيل كي تلتزم وتوقف خروقاتها اليومية".

وبحسب معلومات "العربي الجديد" فإن جولة أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين تجري بنوع من التكتّم هذه المرة، ومن دون مواكبة إعلامية معتادة. وكان لافتاً أن المكتب الإعلامي لبري لم يعلن عن وصول الموفدة الأميركية إلى عين التينة صباحاً، في حين عمّم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نواف سلام على الصحافيين بأن المكتب سيتولى اليوم توزيع أي نشاطات في مقر الحكومة.على صعيد متصل.

وبالتزامن مع جولة أورتاغوس، بدأت أيضاً جولة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد على المسؤولين اللبنانيين، وذلك لعرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وبشكل أساسي التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والبقاع.