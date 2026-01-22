- توصلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحكومة إقليم كردستان العراق إلى تفاهم لتمديد الهدنة مع القوات السورية، بعد اجتماع إيجابي في أربيل بحضور مبعوث أمريكي، مع تأكيدات على عدم العودة للحرب. - تم الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهر كخطوة تمهيدية نحو وقف الاشتباكات نهائيًا، مع تجديد التفاهمات لدمج "قسد" ضمن الجيش السوري، وتعيين شخصيات كردية في مناصب حكومية سورية. - رغم الاتفاق، تستمر الاشتباكات والاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة، مع تسجيل "قسد" 22 خرقًا في يوم واحد، محذرة من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.

كشفت مصادر كردية سياسية مقرّبة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومن حكومة إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتمديد طويل للهدنة بين القوات السورية و"قسد"، عقب اجتماع وُصف بـ"الإيجابي" عُقد في مدينة أربيل، وجمع مبعوث الرئيس الأميركي إلى سورية، توماس باراك، مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، وسط تأكيدات متبادلة على "عدم العودة إلى الحرب".

ووفق ما أفادت به المصادر، يندرج هذا اللقاء في سياق مساعٍ تقودها أربيل لوقف القتال والانتهاكات في مناطق شمال شرقي سورية (كردستان سورية)، إذ زار عبدي عاصمة إقليم كردستان مرتين خلال خمسة أيام، التقى خلالهما قيادات سياسية وأمنية، قبل أن يختتم جولته بلقاء مبعوث واشنطن. وفي هذا الإطار، أكد باراك، بحسب المصادر نفسها، التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى تجديد دعم الولايات المتحدة اتفاقية 18 يناير/كانون الثاني، الموقعة بين مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، التي تنص على دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري.

وفي التفاصيل، نقل مصدر مطّلع على أجواء الاجتماع أن الأطراف توصّلت إلى اتفاق أولي يقضي بتمديد الهدنة لمدة شهر، قبل انتهائها مساء السبت، على أن يشكّل هذا التمديد خطوة تمهيدية نحو تثبيت وقف الاشتباكات بشكل نهائي، والدخول في ترتيبات أكثر استقراراً خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، قال مصدر كردي من محافظة الحسكة لـ"العربي الجديد"، إن "قسد انتهت من اختيار ثلاث شخصيات ستشغل ثلاثة مناصب عليا على الأقل في الحكومة السورية"، موضحاً أن هذه المناصب هي: "معاون وزير الدفاع، ومعاون وزير الخارجية، ومحافظ الحسكة"، وأن "الأسماء باتت جاهزة". أما على المستوى العسكري، فقد أكدت المصادر تجديد التفاهمات المتعلقة بملف دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، "بما يرضي الطرفين"، من دون الدخول في تفاصيل إضافية تتعلق بآليات الدمج، أو الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة.

في المقابل، تتواصل الاشتباكات والتجاذبات العسكرية والإعلامية بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهات صرين بريف حلب الشرقي، وريف الحسكة الشمالي، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرقه واستهداف مناطق مأهولة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري اتهامها مليشيات "حزب العمال الكردستاني" بـ"بث إشاعات كاذبة وخطيرة" بين السوريين الأكراد، ومحاولة تخويفهم من الجيش عبر "فيديوهات مفبركة وأكاذيب بعيدة عن الواقع"، مؤكدةً أن المؤسسة العسكرية تعمل على "حماية أهلنا الكرد"، وإعادة الاستقرار إلى جميع المناطق.

وفي سياق متصل، أعلنت "قسد" أن دمشق تواصل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى تسجيل 22 خرقاً خلال يوم واحد، شملت قصف مناطق كوباني وسجن الأقطان في الرقة، ومحيط بلدة صرين، إضافة إلى استهداف قرية "خروص" جنوبي كوباني بالمدفعية الثقيلة. واتهمت "قسد" القوات الحكومية باتباع "سياسة العقاب الجماعي"، من خلال قطع المياه والكهرباء عن كوباني، ومنع إدخال الوقود في ظروف شتوية قاسية، محذّرةً من أن استهداف مناطق مأهولة وأماكن احتجاز عناصر تنظيم "داعش" يشكل "تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار"، وينذر بتداعيات إنسانية وأمنية واسعة.