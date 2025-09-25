مصاب جراء انفجار سيارة في تل أبيب دون اتضاح الأسباب

- انفجرت سيارة في تل أبيب، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، بينما تحقق الشرطة في الحادث دون تفاصيل إضافية. - تتكرر حوادث تفجير السيارات في إسرائيل نتيجة صراعات بين العصابات وتجار المخدرات، مع تزايد القلق الأمني بسبب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة. - في فبراير الماضي، وقعت انفجارات في ثلاث حافلات فارغة في تل أبيب، حيث كانت القنابل تزن حوالي خمسة كيلوغرامات، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب الأمني.

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إنّ سيارة انفجرت في تل أبيب دون أن تتضح الأسباب بعد، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدّم العلاج لرجل مصاب (46 عاماً)، جراء انفجار سيارة في شارع لا غوارديا بالمدينة. من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تقلت بلاغاً عن انفجار سيارة في شارع لا غوارديا، وأن "قواتها موجودة حالياً في الموقع والتحقيق مستمر"، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.

وتكررت حوادث تفجير السيارات مراراً في إطار صراع بين رجال العصابات وتجار المخدرات في إسرائيل، إلا أن تدهور الأوضاع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى تصاعد القلق الأمني من إمكانية تنفيذ الفلسطينيين عمليات، لا سيما مع رصد تل أبيب محاولات سابقة لتنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت انفجارات في ثلاث حافلات فارغة في منطقة تل أبيب. وأشارت التحقيقات الأولية حينها إلى أن الحادثة كانت محاولة لتنفيذ عملية تفجير. ووفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن القنابل التي وُضعت في الحافلات بلغ وزن الواحدة منها نحو خمسة كيلوغرامات. كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور على عبوة ناسفة إضافية داخل حافلة في مدينة حولون، جنوب تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتعزيز عمليات التمشيط بحثاً عن منفذين محتملين.