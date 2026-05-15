مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي لمنع دعم هجمات إسرائيل على لبنان

تخطط النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، لإجبار مجلس النواب، خلال أيام، على التصويت على قرار يمنع مشاركة القوات الأميركية في أي أعمال عدائية تقوم بها إسرائيل في لبنان، بما في ذلك المشاركة في المساعدة على استهداف أشخاص، ومشاركة المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، في ما يخص الهجمات والتوغل البري في لبنان.

وبموجب قانون صلاحية الحرب، يجب على مجلس النواب الأميركي التصويت في الجلسة العامة، إذا تقدمت النائبة بالإجراء، حتى لو رفضت قيادات المجلس طرحه للتصويت، مما قد يجبر الأعضاء على تسجيل موقفهم. وليس من المتوقع تمرير هذا الإجراء في ظل الدعم الكبير لإسرائيل بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأعلن النائب الديمقراطي رو خانا، هذا الأسبوع، دعمه لقرار النائبة رشيدة طليب بشأن لبنان. وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قد وجّه تساؤلات خلال جلسة استماع في الكونغرس، إلى رئيس القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، بخصوص الدور المحتمل للجيش الأميركي في مساعدة إسرائيل على أوامر النزوح الجماعي للسكان، وقالوا إن هذا من المحتمل أن يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية خلال الحروب. كما أرسل 12 عضواً بمجلس الشيوخ، من بينهم السيناتور بيرني ساندرز، خطاباً هذا الشهر لكوبر، يتساءلون فيه عن مدى تورط واشنطن في عمليات تهجير اللبنانيين من منازلهم، ومدى توافق ذلك مع القانون الدولي.

وقدّمت طليب، في 27 مارس/ آذار الماضي، قرارين متعلقين بلبنان؛ أحدهما يدعم الشعب اللبناني في مواجهة حملة التدمير والقصف والتوغل البري الإسرائيلية، والثاني قرار صلاحيات الحرب بشأن لبنان، يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب أي مشاركة أميركية في لبنان غير مصرّح بها في الكونغرس، بما في ذلك المساعدة الاستخبارية، وعمليات الاستهداف.

وكانت النائبة، قد قدمت هذا الأسبوع قراراً يعترف بالنكبة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لإحياء الذكرى 78 للنكبة، وأيد القرار 13 نائباً في مجلس النواب الأميركي، ارتفاعاً من 8 أعضاء العام الماضي، ومن بينهم ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، ورو خانا، وسمر لي، وآل غرين، وهانك جونسون.