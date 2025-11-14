- قدمت النائبة رشيدة طليب و20 نائباً آخر مشروع قرار لمجلس النواب الأميركي يعترف بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، داعياً الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. - أكدت طليب أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، مشيرة إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل يساهم في استمرار الجرائم، ودعت لإنهاء هذا الوضع عبر الالتزام بالقانون الدولي ووقف تسليح إسرائيل. - يدعو القرار إلى محاسبة الأفراد والشركات المتورطة في الإبادة وفرض عقوبات قانونية على إسرائيل، مستنداً إلى إجماع دولي من منظمات حقوقية.

قدّمت النائبة الأميركية رشيدة طليب و20 نائباً آخر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إلى مجلس النواب الأميركي، يعترف بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة. ويقر هذا القرار بارتكاب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما يدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية للوفاء بالتزاماتها القانونية الملزمة بصفتها طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتبيها.

وقالت طليب، وهي من أصول فلسطينية تمثل إحدى دوائر ولاية ميشيغن، إنه "لم تنته الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة إسرائيل في غزة ولن تنتهي إلا إذا تحركنا. ومنذ إعلان ما يطلق عليه وقف إطلاق النار، لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين"، مضيفة أن "الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم"، وأنه بينما تواصل الحكومة الأميركية "منح شيك مفتوح لجرائم الحرب والتطهير العرقي، يموت الأطفال الفلسطينيون بالقنابل والرصاص المكتوب عليه صنع في الولايات المتحدة".

ودعا بيان طليب الصادر اليوم، لإنهاء "هذا الرعب" من خلال "رفض إنكار الإبادة الجماعية، والالتزام بالقانون الدولي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، مع "محاسبة الجناة الأفراد والشركات المتواطئة، والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى جيش يمارس الإبادة الجماعية، والالتزام بالقانون الدولي وجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك العقوبات لإنهاء الإبادة الجماعية".

ويشير مشروع القرار إلى أن هناك إجماعاً دولياً واضحاً بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الإسرائيلي في غزة من لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ورابطة علماء الإبادات الجماعية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود، وغيرها من المنظمات، ويدعو إلى وقف تسليح إسرائيل والتحقيق مع الأفراد والشركات في الولايات المتحدة المتورطة في جريمة الإبادة الجماعية، وملاحقتهم قضائياً، وفرض عقوبات قانونية محددة على دولة إسرائيل والأفراد والشركات المتورطة في ارتكاب جريمة الإبادة أو تسهيل ارتكابها.

ومن بين النواب المشاركين في رعاية هذا التشريع: أندريه كارسون، وغريج كاسار، وآل غرين، وسمر لي، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيان بريسلي، وبيكا بالينت، وداليا راميريز، ومارك بوكان، وهنري جونيور، وآخرون.