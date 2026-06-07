- طالبت الولايات المتحدة إيران بتقديم معلومات دقيقة عن منشآتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق منها فورًا، وسط قلق من انتشار نووي محتمل بسبب عدم تمكن المفتشين من زيارة المواقع الإيرانية. - وصفت إيران تقرير الوكالة بأنه "أداة ضغط سياسي"، مشيرة إلى ضرورة تجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات سياسية، ودعت إلى التعاون البناء لحل دبلوماسي. - تزايدت المخاوف بعد الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، مما يعزز الحاجة لاستئناف التحقق والرقابة لضمان السلامة النووية.

عمّمت الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار قبيل الاجتماع الفصلي للمجلس هذا الأسبوع، يطالب إيران بتقديم معلومات دقيقة عن منشآتها النووية وموادها النووية، وتمكين الوكالة من التحقق منها من دون تأخير.

وبحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، فإن من "الضروري والعاجل" أن تزود إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات دقيقة بشأن المواد والمنشآت النووية الموجودة على أراضيها، وأن تمنحها جميع الصلاحيات اللازمة للتحقق من هذه المعلومات بصورة فورية.

وينص المشروع على ضرورة أن تقدم طهران معلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات، وأن تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول اللازم لإجراء عمليات التحقق المطلوبة.

في المقابل، وصفت إيران تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "أداة ضغط سياسي"، بعدما أشار إلى تعذر زيارة المنشآت النووية الإيرانية ودعا طهران إلى التعاون "بشكل بناء".

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تسعى إلى الإسهام في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت، في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، من أن عدم تمكن مفتشيها من زيارة المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من المواد النووية يثير "مخاوف من الانتشار النووي"، مؤكدة أن استئناف أنشطة التحقق في إيران من دون تأخير أمر بالغ الأهمية.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أوجدت وضعاً غير مسبوق، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى استئناف أعمال التحقق والرقابة.

واتهم غريب آبادي الوكالة بتجاهل الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية، معتبراً أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً للسيادة الإيرانية وتهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد تعرض مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية لقصف أميركي في يونيو/حزيران 2025، بينما لا يزال مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام، يكتنفه الغموض، في وقت لم تتمكن فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء عمليات تحقق ميدانية جديدة داخل تلك المواقع.

(رويترز، العربي الجديد)