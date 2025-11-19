- قدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون الكامل لضمان التزامها باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، خاصة بعد دعوة الوكالة للتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم. - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تمتلك منشآت غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وأن جميع المنشآت تخضع لمراقبة الوكالة، نافياً وجود تخصيب حالي بسبب الأضرار من الحرب مع إسرائيل. - أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن تلقي إشارات غربية تدل على ضرورة التعاون والاحترام المتبادل، نافياً وجود مفاوضات سرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قدّمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بـ"التعاون الكامل" مع الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في نص المشروع الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وجاء في النص "ينبغي لإيران أن تلتزم تماماً، وبدون أي تحفظ، باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة" حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

يأتي ذلك بعدما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، إيران إلى السماح لها بالتحقق "في أقرب وقت من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصاً عالي التخصيب". وقالت الوكالة في تقرير إنّ هناك انقطاعاً لديها في المعلومات "المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة"، وذلك بعدما علّقت طهران في يوليو/ تموز تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الإسرائيلية عليها التي استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران.

وأضاف التقرير "من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلَنة سابقاً في إيران في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما في ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلن عنها عن استخدامها السلمي". وأشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى تاريخ بداية الحرب، نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 32.3 كيلوغراماً مقارنة بـ17 مايو/ أيار، مؤكدة أنها لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 يونيو.

وتُلزم المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي، كل دولة لا تمتلك أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل، يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من امتثالها لالتزامها بعدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية. والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وإن كلّ منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء تأكيد عراقجي بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية، بينها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى "جبل الفأس" أو "كوه كولانغ"، بالقرب من منشأة نطنز. وقال عراقجي خلال منتدى في طهران، "ليس هناك منشأة تخصيب نووي غير معلنة في إيران. كل منشآتنا تخضع لحماية الوكالة ومراقبتها". وأضاف "لا تخصيب" في الوقت الراهن، لأن المواقع المعنية تضررت في الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً مع إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، تلقي إيران أخيراً "بعض الإشارات من الغرب"، من دون الكشف عن فحواها. وقال للتلفزيون الإيراني: "أحياناً تسمع منهم رسائل تدل على أنهم ربما بدؤوا يدركون شيئاً من العقلانية، وفهموا أن السياسات السابقة تجاه إيران كانت عقيمة، وأنه ينبغي لهم اتباع مسار جديد قائم على التعاون والاحترام المتبادل". ونفى كذلك وجود أيّ مفاوضات سرّية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن "محادثاتنا مع الوكالة واضحة وشفافة وفي إطار العلاقات الرسمية، ولا حاجة أي أي حوارٍ خفي".

وبيّن غريب‌ آبادي أن لإيران علاقات قائمة مع الوكالة، وهذه العلاقات مستمرة، "غير أن إظهار البعض وكأن مفاوضات سرّية تُجرى حالياً مع الوكالة أمر غير صحيح، فلا وجود لمحادثات من هذا النوع، وجميع التفاعلات تجري في إطار المسار المعتاد والمعلن".

