مشروع قانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

- لجنة وزارية إسرائيلية تناقش مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو، التي وُقعت عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلاً من السلام. - نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، تقود الجهود لإلغاء الاتفاقية، مؤكدة على ضرورة تصحيح الوضع الوطني وتشجيع الاستيطان في المناطق (أ) و(ب). - اتفاقية أوسلو، التي وُقعت في العاصمة النرويجية، كانت تهدف إلى تأسيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني كنواة لدولة فلسطين، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأنّ لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو، بدعوى أنها "جلبت الإرهاب بدلاً من السلام". وقالت القناة 12 العبرية إنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ستناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنّ نائبة رئيس الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ميليخ، تقدمت بمشروع القانون، معتبرة أنّ اتفاقيات أوسلو "لم تجلب السلام، بل الإرهاب، وحان وقت التصحيح الوطني".

وفي منشور عبر منصة إكس، قالت ميليخ: "لقد وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المنطقتين (أ) و(ب) وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة". وأضافت: "غداً (اليوم الأحد)، في اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، سيُقدَّم مشروعان لإلغاء هذه الاتفاقيات.. إنها خطوة أولى وضرورية على طريق تصحيح الوضع برمته"، وفق تعبيرها.

وجرى التوقيع على اتفاقية أوسلو، أو ما يعرف باسم "إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية"، أو "سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية)، والتي أطلق عليها (السلطة الوطنية الفلسطينية) كنواة لدولة فلسطين، في العاصمة النرويجية أوسلو، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، ووقّعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

(الأناضول، العربي الجديد)