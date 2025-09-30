مشروع ترامب لوقف النار في غزة... ثغرات مفتوحة على إمكانية نسفه

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق "تاريخي" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن غزة، يتضمن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لكنه ترك تفاصيل الاتفاق غامضة، مما يثير تساؤلات حول نوايا نتنياهو الحقيقية. - بالرغم من الثقة التي أظهرها ترامب، لم يسلط الضوء على التفاصيل المهمة مثل فترة المرحلة الانتقالية، مما يشير إلى احتمال وجود نوايا خفية من الجانب الإسرائيلي لتفخيخ الاتفاق. - أبدى نتنياهو موافقته بشروط غامضة، مما يثير الشكوك حول التزامه الحقيقي، خاصة مع عدم موافقة حماس، مما يفتح الباب أمام إمكانية انهيار الاتفاق.

أخيراً انتزع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، أمس الاثنين، موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مشروعه في غزة الذي يشمل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وبعد لقاء امتد لأكثر من أربع ساعات (كان مقرراً له ساعتان) وتخللته وجبة غذاء، الاثنين، أعلن ترامب في كلمة مطوّلة، عبر مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، عن التوصل إلى اتفاق "تاريخي". وأفاض ترامب في الحديث عن آفاق الاتفاق الواعدة وإيجابياته بما هو مشروع "حلّ شامل"، وقال إن الاتفاق حظي بقبول واسع وخاصة "بإعجاب الأوروبيين الذين كادوا ألا يصدقوا" ما سمعوه عنه. وكان مهّد، الأحد، لهذا الترويج بتصنيف الاتفاق مع نتنياهو بأنه يمثل "فرصة حقيقية لبلوغ العظمة في الشرق الأوسط "، وأضاف لاحقاً بان هذه الفرصة "سوف نحققها بشكل غير مسبوق من قبل".

وبالرغم من هذه الثقة الكبيرة، نأى ترامب عن تسليط الضوء على التفاصيل التي تركها إما غامضة إو معلقة. فالانسحاب الاسرائيلي، الذي سيحصل بصورة تدريجية كما قال، بقيت مدته غير محددة. كذلك جرى تجاهل ما ذكره نتنياهو عن اشتراطه تواجد أمني إسرائيلي في شريط داخل القطاع بعد الانسحاب، لم يذكر شيء عن مساحته وموقعه. أيضاً تُركت فترة المرحلة الانتقالية بدون تحديد سقفها الزمني، بحيث بدت كأنها مرحلة انتداب أجنبي مفتوح يديره توني بلير، رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، تحت إشراف ترامب. وذُكر أن هذه التفاصيل "تولّى البت بأمرها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بالاشتراك مع نتنياهو". وعلّ ذلك يفسر تركها مبهمة، ربما كي لا ينكشف التفخيخ المبطن الذي يبدو أن نتنياهو نسج خيوطه في صيغة الاتفاق.

وكان ترامب بدأ يمهّد للاتفاق بتصويره على أنه خطوة نوعية كبيرة في "خصوصيتها" وفارقة في أهميتها "إذا جرى تطبيقها". وكأنه يشكك في التطبيق ومتخوف ضمناً ليس فقط من ثغرات الاتفاق، بل أيضاً من تحايلات نتنياهو صاحب السوابق في مثل هذه الحالة والذي بدا كمن يقول "نعم أنا موافق على مشروع الرئيس ترامب ولكن .." بما يعني أن قبوله مشروط ومرتبط بمقاربته للحرب وغاياته منها. وتبدّى ذلك في صياغة موافقته بعبارات مفتوحة على التأويل والتفسير، مثل قوله بأنه ارتضى بوقف النار وترتيباته الآيلة إلى "إنهاء الحرب في غزة لأن في ذلك تحقيق لأهدافنا من هذه الحرب".

والمعروف أن أهداف نتنياهو تشمل، كما سبق له أن حددها مراراً وتكراراً هو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، "القضاء على حماس" فيما يترك المشروع أكثر من خيار سلمي لعناصر هذه الأخيرة، اذا سارت الأمور وفق المشروع. فهل تعمّد نتنياهو هذا الالتباس لافتعال ما قد يؤدي لاحقاً إلى انهيار الاتفاق؟ كذلك بدا استخدامه لعبارة "العمل على دفع السلام بقوة بعد نهاية الحرب" وكأنه يستبق المفاوضات اللاحقة وقطع للطريق على موضوع الدولة الفلسسطينية، حيث إنه من المعروف أن "السلام" عند نتنياهو هو، كما يتبدّى في الضفة منذ أوسلو، نقيض لحل الدولتين الذي تتحدث عنه الإدارة الأميركية وإن بلغة ملتوية.

الاتفاق حسب بعض القراءات الأولى، غير مضمونة ترجمته إلى واقع على الأرض، وحماس لم توافق بعد. ثم إن ثغراته مفتوحة على إمكانية نسفه. وموافقة نتنياهو بدت أقرب إلى النزول عند رغبة ترامب، الذي ألحّ عليه لقبول المشروع، أكثر منها رغبة ذاتية في التوصل إلى مخرج. وبالتالي ليس من المجازفة القول بأن رئيس الليكود ينوي تقويض المشروع كما فعل أكثر من مرة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في السابق، إلاّ إذا أصر الرئيس ترامب على العكس.