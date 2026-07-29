مشروع الاستيطان يسعى إلى الحسم قبيل الانتخابات الإسرائيلية

- تصاعدت الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية، حيث تسعى حركات الاستيطان لتهجير الفلسطينيين وخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات، مما يعيق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. - تدعم الحكومة الإسرائيلية الاستيطان عبر التحول إلى نظام حكم مدني يقوده وزراء مرتبطون بالحركة الاستيطانية، مما يعزز تنفيذ سياسات الضم الفعلي للضفة الغربية دون إعلان رسمي. - تحولت الحركة الاستيطانية إلى شريك في الحكم، حيث تشارك في مراقبة البناء الفلسطيني وشرعنة المستوطنات، مما يعيد رسم الخريطة الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية ويعكس تحول المشروع الاستيطاني إلى مشروع استعماري.

لا يشكّل تصعيد الاعتداءات الإرهابية التي ينفّذها المستوطنون في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة مفاجأة، ولا يمثّل تحولاً جذرياً في سلوكهم خلال الأشهر الأخيرة، بل يبدو جزءاً من خطوات منسقة ومخطط لها إلى حد بعيد، تهدف إلى رفع مستوى التصعيد في هذه المرحلة تحديداً. وترى حركات الاستيطان أن الأشهر القريبة، ولا سيما الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تشكّل فرصة مناسبة لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتشمل هذه الوقائع السعي إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق محددة، خصوصاً محاولة تفريغ المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، إلى جانب العمل على خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ويهدف ذلك إلى تكريس واقع يحول دون أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بل ويقيّد كذلك إمكانات تطور البلدات الفلسطينية وتوسعها الطبيعي.

حركات الاستيطان تدرك أن الحكومة لن تعارضها

ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تدرك حركات الاستيطان أن الحكومة لن تعارض الخطوات التي تنفذها، ولن تعمل على منعها. ويعود ذلك، أولاً، إلى الدعم العقائدي والسياسي الذي تمنحه الحكومة للمشروع الاستيطاني؛ وثانياً، إلى كون التيار الاستيطاني المتطرف والمسياني شريكاً فاعلاً في الائتلاف الحكومي؛ وثالثاً، إلى أن الواقع الديمغرافي والجغرافي للمستوطنات يتيح تنفيذ هذه السياسات؛ فضلاً عن امتناع المؤسسة العسكرية والأمنية عن كبحها بصورة جدية. كما يعكس هذا الجهد محاولة لتغيير الواقع على نحو يجعل من الصعب على أي حكومة قد تتشكل بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى لو تشكلت من أحزاب من المعارضة الحالية، إعادة الأمور إلى ما كانت عليه أو التراجع عن الوقائع التي يجري ترسيخها في هذه المرحلة.

مليشيات المستوطنين تستكمل سياسات الحكومة

وفقاً لمجلس المستوطنات، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني 2026، من دون احتساب الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، نحو 540327 مستوطناً في 150 مستوطنة. وقد ازداد عدد المستوطنين خلال العام 2025 بنحو 10600 مستوطن.

ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فقد بلغ عدد سكان إسرائيل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 10.028 ملايين نسمة. وبناء على ذلك، يشكل المستوطنون في الضفة الغربية نحو 5.25% من مجمل سكان إسرائيل. كما بلغ معدل نمو السكان في إسرائيل خلال 2025 نحو 1.1%، في حين وصل معدل نمو عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى نحو 2.01%. وخلال العقد الأخير، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بمقدار 134683 مستوطناً، أي بزيادة تقارب 33%.

وتشير هذه المعطيات إلى تشكّل كتلة سكانية استيطانية كبيرة، تتمتع بقدرة متزايدة على تنظيم أعمال العنف وتنفيذ الهجمات ضد السكان الفلسطينيين، ولا سيما في التجمعات والبلدات النائية والقليلة السكان. كما توفر هذه الكتلة قاعدة بشرية وتنظيمية لمليشيات المستوطنين، التي تؤدي دوراً مكمّلاً للسياسات الحكومية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتوسيع السيطرة الاستيطانية، والتضييق على الوجود الفلسطيني.

يوضح رئيس المجلس الإقليمي "بنيامين" ورئيس مجلس المستوطنات، يسرائيل غانتس، الأهداف الراهنة لحركات الاستيطان، وذلك في تصريح نُشر على صفحة المجلس، قال فيه: "تواصل يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) النمو والتطور بخطوات كبيرة، سواء في مجال البناء والبنى التحتية، أو من خلال السكان ذوي النوعية العالية، الذين يزداد عددهم باستمرار". وأضاف: "وفقاً لتقديراتنا، سنشهد خلال العام المقبل نمواً أكبر بكثير، في ظل زخم البناء الواسع الجاري حالياً في مختلف أنحاء يهودا والسامرة. وفي هذه الأيام تحديداً، بعد حرب طويلة وفي مواجهة من يسعون إلى إبادتنا، يدل النمو في هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في قلب البلاد على انتصار شعب إسرائيل. وهذه رسالة واضحة إلى أعدائنا مفادها أننا هنا لنبقى، ولنرسّخ تمسكنا بأرض أجدادنا". وتابع: "لكن هذا الانتصار لا يمكن أن يبقى مجرد معطى ديمغرافي، بل يجب أن ينعكس أيضاً في الحقوق المدنية الأساسية للسكان المقيمين في المنطقة. نحن نقترب من 600 ألف نسمة ما زالوا لا يتمتعون بالمساواة في الحقوق أسوة بسائر مواطني دولة إسرائيل. وقد حان الوقت لمنح سكان يهودا والسامرة الحقوق التي يستحقونها، وفرض السيادة الكاملة على المنطقة بأسرها، وتعزيز أمن دولة إسرائيل كلها من خلال ذلك".

ويكشف هذا التصريح بوضوح أن النمو السكاني والتوسع العمراني في المستوطنات لا يُنظر إليهما بوصفهما تطوراً ديمغرافياً فحسب، بل باعتبارهما أداة سياسية تُستخدم لترسيخ السيطرة الإسرائيلية والدفع نحو فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية.

كيف دعمت الحكومة الاستيطان منذ 2022

يُجمِل تقرير خاص للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلي (مدار) عمل الحكومة الإسرائيلية لدعم الاستيطان في الضفة الغربية بين الأعوام 2023 ـ 2026. ويخلص إلى أن ما يجري لا يقتصر على تسارع الاستيطان، بل يمثل تحولاً بنيوياً في نظام السيطرة الإسرائيلية، وانتقالاً تدريجياً من إدارة عسكرية للاحتلال إلى منظومة حكم مدنية يقودها وزراء ومؤسسات ومنظمات مرتبطة مباشرة بالحركة الاستيطانية، بما يقرّب الضفة الغربية من نموذج الضم الفعلي.

ومنذ فبراير/شباط 2023 نُقلت صلاحيات واسعة من الجيش والإدارة المدنية إلى مسؤولين مدنيين يتبعون للوزير بتسلئيل سموتريتش. وشملت الصلاحيات التخطيط والبناء، وإعلان "أراضي الدولة"، وتوسيع المستوطنات، وشق الطرق، ومصادرة الأراضي، والرقابة على البناء الفلسطيني. وبموجب هذا التحول، بات الجيش يحتفظ أساساً بالمهام الأمنية والعسكرية، في حين تولت قيادة سياسية استيطانية إدارة الجوانب المدنية المتعلقة بالأراضي والتخطيط والبناء والتنمية. ولا يمثل ذلك مجرد تغيير إداري، بل خطوة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية الدائمة، ودمج الضفة الغربية تدريجياً في منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يمهّد لفرض الضم الفعلي من دون الإعلان عنه رسميا.

تحوّل الحركة الاستيطانية إلى شريك في الحكم

لم تعد منظمات الاستيطان مثل "ريغافيم" و"أمانا" و"دائرة الاستيطان" تكتفي بالضغط السياسي، بل تحولت إلى أذرع تنفيذية وشبه حكومية تشارك في جمع المعلومات، ومراقبة البناء الفلسطيني، وتوجيه عمليات الإنفاذ والهدم، واقتراح السياسات، وإدارة الموارد ومشاريع البنية التحتية. لذلك يواجه الفلسطينيون شبكة مؤسسات متداخلة تضم الوزارات والمجالس الاستيطانية والمنظمات شبه الحكومية، وليس جهازاً عسكرياً أو حكومياً واحداً.



تحولت منظمات الاستيطان إلى أذرع تنفيذية وشبه حكومية تشارك في مراقبة البناء الفلسطيني، وتوجيه عمليات الهدم



شرعنت الحكومة، أو أعلنت منذ بداية 2023، عن 102 مستوطنة، بين مستوطنات جديدة وبؤر أو أحياء. وترى الورقة أن الهدف لم يعد مجرد إضافة وحدات سكنية، بل إنشاء تكتلات استيطانية مترابطة وشبكات طرق وبنى تحتية تعيد رسم الخريطة الجغرافية والديمغرافية للضفة الغربية.

وتعد المزارع والبؤر الرعوية من أخطر وسائل السيطرة على الأرض؛ فقد أُنشئت 26 بؤرة جديدة عام 2023، و59 عام 2024، و86 عام 2025. وحتى نهاية إبريل/نيسان 2026 بلغ العدد الإجمالي 363 بؤرة، أُقيمت 212 منها في عهد الحكومة الحالية. وتشير المعطيات إلى سيطرة المستوطنين عبر بؤر الرعي على ما لا يقل عن 786 ألف دونم حتى نهاية 2024، أي نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.

مشروع "E1" لتقسيم الضفة

أعادت الحكومة إحياء مشروع "E1" وصادقت على نحو 3401 وحدة استيطانية، وخصصت قرابة ثلاثة مليارات شيكل (الدولار يساوي 3.06 شواكل) للبنية التحتية في المنطقة و"معاليه أدوميم". ويحذر التقرير من أن المشروع قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ويربط "معاليه أدوميم" في القدس، ويقوّض التواصل الجغرافي اللازم لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وامتدت الإجراءات الإسرائيلية إلى مجالات ومناطق كانت خاضعة لترتيبات أوسلو، بما فيها أجزاء من المنطقتين "أ" و"ب". وشملت توسيع صلاحيات الهدم والرقابة، وسحب صلاحيات بلدية الخليل في منطقة "H2" والحرم الإبراهيمي، وإنشاء إدارات إسرائيلية لمواقع دينية وأثرية. ورافق ذلك ضغط مالي وسياسي على السلطة الفلسطينية، واقتطاع أموال المقاصة، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والدعوة إلى فرض السيادة الإسرائيلية. وتصف الورقة هذه العملية بأنها ضم قانوني وإداري غير رسمي يفرغ اتفاقيات أوسلو تدريجياً من مضمونها.

تقارير عربية المناطق العازلة حول المستوطنات.. ذرائع أمنية بهدف سلب الأراضي بالضفة

على خطى "غوش أمونيم"

بعد حرب أكتوبر 1973 بدأت حركة "غوش أمونيم" بمحاولات إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، خصوصاً في منطقة نابلس، حيث حاولت الحركة فرض إقامة عدد من المستوطنات على الحكومة الإسرائيلية برئاسة حزب العمل حينها. حكومة حزب العمل كانت قد بدأت بإقامة عدد من المستوطنات بعد احتلال الضفة عام 1967، إلا أنها بررت ذلك بدوافع أمنية ووفقاً لخطة إيغال آلون (تقسيم الأراضي المحتلة عام 1967). إلا أن دوافع حركة "غوش أمونيم" كانت دينية ومن منطلق الحفاظ على كافة "أرض إسرائيل".

بين يوليو/تموز 1974 وديسمبر/كانون الأول 1975، نفّذت الحركة سبع محاولات استيطانية في منطقة نابلس. وبعد المحاولة الثامنة، جرى التوصل إلى اتفاق تسوية بين الحركة ووزير الأمن حينها شمعون بيريز، سُمح بموجبه لنشطاء الحركة بالإقامة في معسكر "قدوم"، الذي تحوّل بعد عامين إلى مستوطنة "كدوميم". كما أسهمت الحركة في إقامة مستوطنة "عوفرا" في مايو/أيار 1975، ومستوطنة "إلكانا" عام 1977.



تعد المزارع والبؤر الرعوية من أخطر وسائل السيطرة على الأرض



حالياً تريد حركة الاستيطان استكمال السيطرة على الأراضي الفلسطينية باستعمال أدوات شبيه لحركة "غوش أمونيم". لكن الجديد والخطير في الوضع الراهن هو أن الحكومة الحالية تستند إلى تحالف مع حركات الاستيطان وتدعم أهدافه العقائدية الدينية؛ حركات الاستيطان من الهامش إلى مركز صناعة القرار في إسرائيل. ثانيا، الانتقال من سياسات التوسع التدريجي إلى إعادة هندسة المجال الجغرافي للضفة؛ وثالثاً، تآكل المكانة العملية لاتفاقيات أوسلو والسلطة الفلسطينية؛ رابعاً، عدم وجود معارضة إسرائيلية جدية لمشاريع الاستيطان. إذ هناك معارضة في هامش المجتمع والسياسة الإسرائيلية لأساليب الحركات الاستيطانية الحالية والعنف، كونه قد يفجر الأوضاع في الضفة الغربية لا معارضة مبدئية لاستمرار وتوسع الاستيطان، بل شبه إجماع بضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات في الضفة الغربية، مع تراجع احتمالات الحلول السلمية.

إلى أين تتجه الأوضاع؟

حركات الاستيطان تنتظر زيادة عدد المستوطنين وتحويلهم إلى كتلة بشرية تستطيع أن تخوض هجمات يومية، على الأقل على البلدات الفلسطينية البعيدة عن التجمعات السكانية الكبرى بهدف استنساخ تجربة التهجير في العام 1948. المشروع الاستيطاني يعتقد أن الوقت مناسب لتنفيذ محاولة تهجير على الأقل للبلدات الفلسطينية في المناطق "ج". هكذا نجح بتفريغ الأغوار ومسافر يطا. وبدأ مشروع الاستيطان يتبلور مشروعاً استعمارياً استيطانياً يسعى إلى المحو والاستبدال قدر الإمكان في الضفة الغربية، وطابع الإبادة في قطاع غزة، وهي أقصى ظروف يبلغها مشروع الاستعمار الإسرائيلي منذ نكبة عام 1948.