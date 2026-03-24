مشروعا قرار أمام مجلس الأمن بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز

- تقدمت البحرين بمشروع قرار لمجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مدعومًا من دول خليجية والولايات المتحدة، لكن من المحتمل أن يُواجه بحق النقض من روسيا والصين. - قدمت فرنسا مشروع قرار بديل يدعو للتهدئة والتنسيق الدفاعي دون ذكر إيران، ولا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. - أعلنت الولايات المتحدة عن نشر 2500 جندي من مشاة البحرية في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز إذا استُهدفت محطات الطاقة الإيرانية.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أمس الاثنين، أنّ البحرين تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن للموافقة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة، من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه. وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار حظيت بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة غير أنهم أشاروا إلى أنه من غير المرجح تمرير هذا القرار. ووزعت فرنسا مشروع قرار بديلاً يتبنى لهجة تصالحية بشكل أكبر، واطلعت عليه "رويترز"، مساء أمس الاثنين.

ويصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين. ويخول نص المشروع البحريني الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام "جميع الوسائل اللازمة" في مضيق هرمز ومحيطه، وهو ما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لضمان المرور الآمن به ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تؤثر عليها. ويطالب مشروع القرار "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة العبور المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه".

المشروع الفرنسي لا يتضمن ذكر إيران

سيتم إدراج القرار البحريني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة. وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي، لـ"رويترز"، إنّ احتمالات موافقة مجلس الأمن على المشروع ضئيلة إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو).

ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. وقدّمت فرنسا، أمس الاثنين، مسودة قرارها الخاص، ساعية إلى تبني لهجة تصالحية بصورة أكبر وكسب دعم أوسع داخل مجلس الأمن.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اقترح وجود إطار عمل تابع للأمم المتحدة لأي تحرك في مضيق هرمز، المشاركة في أي عمليات فورية لتأمين المضيق، وشدد على أن الجهود الدولية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انحسار الأعمال القتالية وموافقة إيران. ولا يتطرق القرار الفرنسي إلى إيران، كما أنه لا يندرج تحت الفصل السابع. ويحث القرار "جميع الأطراف على الامتناع عن المزيد من التصعيد، ويدعو إلى وقف الأعمال القتالية الجارية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان، ويدعو إلى العودة إلى مسار الدبلوماسية".

وبدلاً من منح تفويض لاتخاذ تحركات، يشجع النص الدول صاحبة المصلحة في ما يتعلق بالممرات البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية صارمة لضمان سلامة وأمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين البحار.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ"رويترز" إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية بوكسر، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وذكر مسؤولان أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت مصادر "رويترز" في وقت سابق بأن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خارج.

وكانت إيران قد توعدت أول أمس الأحد بأنه في حال نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف محطات الطاقة الإيرانية، فإن طهران ستتخذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل.

(رويترز، العربي الجديد)