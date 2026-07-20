مشرعون أميركيون يطالبون بإنهاء الحرب على إيران بعد مقتل جنود جدد

- تصاعدت الدعوات لإنهاء الحرب الأمريكية على إيران بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، حيث طالب مشرعون بوقف الحرب التي أشعلها الرئيس ترامب، مؤكدين على ضرورة تدخل الكونغرس لوقفها. - أعلن البنتاغون عن مقتل الضابط تايلر جيمس فيهان والجندية إيزابيلا غونزاليس في هجمات إيرانية، مما رفع عدد القتلى الأمريكيين إلى 17 منذ بدء الحرب. - أظهر استطلاع أن 57% من الأمريكيين يرون أن قرار الحرب كان خاطئًا، بينما يسعى الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب في استمرار الحرب دون موافقة الكونغرس.

طالب مشرعون أميركيون، يوم الاثنين، بإنهاء الحرب على إيران بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين جدد، في إطار تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف قواعد أميركية في المنطقة في عدة دول، في وقت يتواصل فيه الغضب في واشنطن بشأن استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه على طهران دون أفق واضح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول التي استهدفت فيها قواعد أميركية في المنطقة؟ ما هو رأي 57% من الأميركيين الذين شملهم استطلاع ذي إيكونوميست ويوغوف حول قرار الحرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلن البنتاغون، الاثنين، اسمَي اثنَين من أفراد الخدمة العسكرية، وهما الضابط تايلر جيمس فيهان (25 عاماً) من هاواي، وقُتل في 18 يوليو/ تموز 2026، والجندية إيزابيلا غونزاليس (19 عاماً) من تكساس، وقتلت في 17 يوليو/ تموز خلال هجوم إيراني على قاعدة جوية في الأردن، ليرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى 17 عسكرياً. وكتب الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أميركياً ستدفع ثمناً مضاعفاً".

ودعا السيناتور الديمقراطي إد ماركي إلى "إنهاء حرب ترامب غير القانونية على إيران"، وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا من أجل الحرب التي اختار ترامب إشعالها؟"، كما أكدت السيناتور الديمقراطية باتي موري أنه يجب إنهاء هذه الحرب، وأن "على الكونغرس أن يضع حداً لهذا"، وذلك تعليقاً على مقتل جنود أميركيين جدد.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنّ هذه الحرب المتهورة والمكلفة مع إيران تمثل كارثة، مضيفاً أنه "لا يجب أن يموت المزيد من الأبطال الأميركيين بسبب هذه الحرب التي تم اختيار خوضها"، ووصف الجنود بأنهم "يتعرضون للخطر دون داعٍ".

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إنّ هذه الحرب العبثية يجب أن تنتهي، وما كان ينبغي إشعالها من الأساس، بينما دعت النائبة الديمقراطية سوزان بوناميتشي إلى وقف الهجمات، وقالت: "فقد ثلاثة من أفراد القوات المسلحة حياتهم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الحرب على إيران"، مضيفة أن "الكونغرس والشعب الأميركي قالا كلمتهما، وهي أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب".

وكشف استطلاع جديد أجرته مجلة ذي إيكونوميست ومؤسسة يوغوف أن 57 في المئة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع في الفترة بين 10 و14 يوليو/ تموز الجاري يعتقدون أن قرار الحرب كان خاطئاً. وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا قراراً غير ملزم الشهر الماضي ينتقد الحرب الأميركية على إيران في محاولة لتقييد قدرة ترامب، غير أن الجمهوريين عطلوا تمرير مشروع قرار يقيد قدرة ترامب على استمرار الحرب من دون موافقة الكونغرس. وقدّم السيناتور الديمقراطي آدم شيف مشروع قرار جديد بشأن صلاحيات الحرب، في محاولة جديدة لتقييد قدرة ترامب على استكمالها، وذلك عقب انهيار وقف إطلاق النار وإبلاغ ترامب الكونغرس بشن هجمات جديدة على إيران.