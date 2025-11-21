مشرعون أميركيون يدعون ترامب للكشف عن فحوى اتصال مع بن سلمان

- دعا 37 مشرعاً ديمقراطياً إدارة ترامب للكشف عن نص مكالمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدين حق الأميركيين في معرفة تفاصيل المحادثة وأي التزامات تمت خلالها. - تقرير وكالة الاستخبارات المركزية أشار إلى أن بن سلمان أقرّ عملية القبض على خاشقجي أو قتله، وأن فريق الاغتيال ضم مسؤولين مرتبطين بالقصر الملكي. - استقبل ترامب بن سلمان في البيت الأبيض، معلناً السعودية حليفاً رئيسياً خارج الناتو، ورفض الانتقادات الموجهة لولي العهد بشأن مقتل خاشقجي.

دعت مجموعة من 37 مشرعاً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن نص مكالمة هاتفية جرت بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

عام 2019، في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي . وكان النائب يوجين فيندمان، وهو ديمقراطي من فيرجينيا، مستشاراً قانونياً لمجلس الأمن القومي وقت إجراء المكالمة الهاتفية، وقال إنه راجع نص المكالمة.

وفي رسالة موجهة إلى ترامب، قال فيندمان والمشرعون الآخرون: "الأميركيون يملكون الحق في الحصول على إجابات بخصوص اتصالاتك مع ولي العهد، وكذلك أي وعود أو خدمات أو التزامات تم تبادلها خلال المحادثة". وقُتل خاشقجي، الكاتب والإعلامي السعودي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول، ورجح وقتها ترامب علم بن سلمان بالجريمة. وأشار تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رفعت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السرية عنه عام 2021، إلى أن بن سلمان "أقرّ تنفيذ عملية في إسطنبول لإلقاء القبض على الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أو لقتله".

وأكد التقرير أن فريق الاغتيال المؤلف من 15 شخصاً، والذي وصل إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، شمل مسؤولين رسميين عملوا مع "المركز السعودي للدراسات وللشؤون الإعلامية" التابع للقصر الملكي، وأوضح أنه في الفترة التي نُفذت فيها عملية القتل، كان المركز المذكور يديره مستشار الديوان الملكي الذي أقيل إثر القضية سعود القحطاني، والمعروف بصلته الوثيقة ببن سلمان. واستذكر التقرير تدوينة سابقة للقحطاني في منتصف عام 2018 أكد فيها أنه لا يتخذ قرارات من دون نيل موافقة ولي العهد.

وتأتي رسالة النواب الأميركيين بعيد استقبال ترامب لبن سلمان في البيض الأبيض يوم الثلاثاء، وسط حفاوة في الاستقبال، وإعلان الرئيس الأميركي أنه قرر تصنيف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو). وهذا التصنيف لم تحصل عليه إلا 19 دولة أخرى. وأعلن ترامب أنه وقّع اتفاقية دفاع استراتيجية مع السعودية. ورفض ترامب خلال اللقاء الانتقادات الموجهة لبن سلمان بشأن مقتل خاشقجي، قائلاً إن ولي العهد السعودي "لم يكن يعرف شيئاً عن هذا الأمر". وفي ما يتعلق بخاشقجي، أشار الرئيس الأميركي إلى أن "أشخاصاً كثيرين لم يكونوا يحبون هذا الرجل".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)