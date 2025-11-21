- طالب 37 مشرعاً ديمقراطياً بالكشف عن نص مكالمة هاتفية بين ترامب ومحمد بن سلمان بعد مقتل جمال خاشقجي، مؤكدين حق الأميركيين في معرفة تفاصيل الاتصالات والالتزامات المتبادلة. - انتقدت حنان خاشقجي تصريحات ترامب حول زوجها، ووصفت ما حدث معه بأنه "عمل إرهابي"، بينما وصف ترامب خاشقجي بأنه "شخص مثير للجدل" وأشار إلى عدم علم بن سلمان بالجريمة. - تقرير الاستخبارات الأميركية أشار إلى تورط بن سلمان في عملية قتل خاشقجي، وتزامن ذلك مع استقبال ترامب لبن سلمان وإعلانه السعودية حليفاً رئيسياً خارج الناتو.

طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إدارة دونالد ترامب بالكشف عن نص مكالمة هاتفية جرت عام 2019 بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وشارك في المؤتمر الصحافي النائبان الديمقراطيان جيمي راكسين ويوجين فيندمان، والأخير من ولاية فيرجينيا، وكان مستشاراً قانونياً لمجلس الأمن القومي في فترة إجراء المكالمة، وذكر أنه راجع نص المكالمة، مشيراً إلى أن 37 مشرعاً ديمقراطياً يطالبون إدارة ترامب بالكشف عن نص المكالمة. وقال في هذا الصدد: "الأميركيون يملكون الحق في الحصول على إجابات بخصوص اتصالاتك وأي وعود أو خدمات أو التزامات جرى تبادلها".

وتحدثت في المؤتمر حنان خاشقجي، زوجة الصحافي الراحل، وانتقدت تصريحات الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع حول زوجها، وقالت: "سمعت شيئاً أزعجني جداً من الرئيس ترامب حول زوجي بأنه مثير للجدل وغير محبوب، وأود أن أخبر السيد ترامب أنه يعبر عن شخص آخر غير جمال"، مضيفة أنه لا يوجد مبرر لاختطافه وتعذيبه وقتله، وأن ما حدث معه "عمل إرهابي".

وكان ترامب قد وصف صحافية بأنها "إنسانة فظيعة" بعد سؤالها عن مقتل جمال خاشقجي أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، موجهاً انتقاداً إلى الشبكة التي تعمل معها "إيه بي سي نيوز" ووصفها بأنها "أخبار مزيفة"، كما وصف خاشقجي بأنه "شخص مثير للجدل"، وقال: "أنت تذكرين شخصاً مثيراً للغاية للجدل، الكثير من الناس لم يعجبوا بهذا الشخص الذي تذكرينه، سواء أحببته أم لم تحبه. الأشياء تحدث (مقتل خاشقجي) ، لكنه (محمد بن سلمان) لم يكن يعرف شيئاً عن ذلك، ويمكننا ترك الأمر عند هذا الحد".

وقُتل خاشقجي، الكاتب والإعلامي السعودي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، ورجح وقتها ترامب علم بن سلمان بالجريمة. وأشار تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، رفعت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن السرية عنه عام 2021، إلى أن بن سلمان "أقرّ تنفيذ عملية في إسطنبول لإلقاء القبض على الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أو لقتله".

وأكد التقرير أن فريق الاغتيال المؤلف من 15 شخصاً، والذي وصل إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، شمل مسؤولين رسميين عملوا مع "المركز السعودي للدراسات وللشؤون الإعلامية" التابع للقصر الملكي، وأوضح أنه في الفترة التي نُفذت فيها عملية القتل، كان المركز المذكور يديره مستشار الديوان الملكي الذي أقيل إثر القضية سعود القحطاني، المعروف بصلته الوثيقة ببن سلمان. واستذكر التقرير تدوينة سابقة للقحطاني في منتصف عام 2018 أكد فيها أنه لا يتخذ قرارات من دون نيل موافقة ولي العهد.

وتأتي رسالة النواب الأميركيين بعيد استقبال ترامب بن سلمان في البيض الأبيض يوم الثلاثاء، وسط حفاوة في الاستقبال، وإعلان الرئيس الأميركي أنه قرر تصنيف المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو). وهذا التصنيف لم تحصل عليه إلا 19 دولة أخرى. وأعلن ترامب أنه وقّع اتفاقية دفاع استراتيجية مع السعودية.