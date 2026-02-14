مشرعة أميركية: على واشنطن إعادة النظر في دعم إسرائيل غير المشروط

- دعت ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز إلى إعادة تقييم الدعم غير المشروط لإسرائيل، معتبرة أن الدعم المشروط أكثر ملاءمة، بينما رفض السفير الأميركي لدى الناتو التعليق المباشر على هذا الاقتراح. - تستمر الولايات المتحدة في تقديم دعم عسكري وسياسي كبير لإسرائيل، بما في ذلك مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وسط انتقادات دولية وداخلية متزايدة. - تصاعدت الاحتجاجات والمطالبات بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وربط المساعدات باحترام حقوق الإنسان، في ظل اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة.

قالت المشرعة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، خلال حديث في لجنة ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، إنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي للمرشح الديمقراطي المقبل للانتخابات الرئاسية إعادة تقييم الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وقالت أوكاسيو-كورتيز، وهي شخصية تقدمية بارزة، إن "فكرة الدعم الكامل غير المشروط بغض النظر عن تصرفات الطرف الآخر غير منطقية"، مضيفة أن الدعم المشروط يُعد أمراً "ملائماً". من جانبه، رفض مات ويتاكر، السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإجابة مباشرةً عن السؤال، قائلاً إن إسرائيل "واحدة من أقرب حلفائنا".

وتعد الولايات المتحدة الداعم العسكري والسياسي الأبرز لإسرائيل منذ عقود، إذ تقدم لها مساعدات سنوية ثابتة تقدر بمليارات الدولارات، تشمل تمويلاً عسكرياً وتزويداً بأسلحة متطورة ومنظومات دفاعية، فضلاً عن دعم دبلوماسي واسع في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن. وقد ترسخ هذا الدعم في إطار اتفاقات استراتيجية طويلة الأمد، أبرزها مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 التي تنص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعد الجدل حول طبيعة هذا الدعم، إذ واصلت واشنطن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، كذلك استخدمت حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة لإحباط مشاريع قرارات في مجلس الأمن تدعو إلى وقف إطلاق النار أو فرض قيود على العمليات العسكرية. وتتهم منظمات حقوقية دولية وإقليمية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي"، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بينما رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي دعوى حظيت بدعم سياسي وشعبي في عدد من الدول.

وأثار استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل، رغم الخسائر البشرية الواسعة والدمار الكبير في غزة، اعتراضات داخلية ودولية متزايدة. فقد شهدت مدن أميركية وأوروبية مظاهرات واسعة تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل واشتراط المساعدات باحترام القانون الدولي. كذلك عبر مشرعون ديمقراطيون بارزون عن تحفظات متزايدة على "الدعم غير المشروط"، داعين إلى ربطه بمعايير واضحة تتعلق بحماية المدنيين وحقوق الإنسان، في ظل تنامي الانتقادات التي ترى أن استمرار الدعم من دون قيود يعرض واشنطن لتهم التواطؤ أو المسؤولية غير المباشرة عن الانتهاكات المرتكبة في غزة.

