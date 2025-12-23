مشاركة باكستان بالقوة الدولية في غزة: جدل وانقسام داخليان

أثارت قضية استعداد باكستان لإرسال قوات إلى غزة ضمن القوة الدولية، موجة حادة من الجدل في الأوساط الباكستانية، السياسية والإعلامية والدينية، لا سيما بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن باكستان عرضت المشاركة في هذه القوة. ويرى مسؤولون في الحكومة الباكستانية ومقربون منها أن الخطوة تأتي في إطار دور إنساني وأمني، بهدف استتباب الأمن ودعم أهل غزة. بيد أن شريحة كبيرة من الباكستانيين يحذرون من أن هذه المشاركة تأتي ضمن تنفيذ الجيش الباكستاني أجندات غربية، خصوصاً أن بعض كبار المسؤولين والمقربين من الجيش يرون أن من ضمن مهام القوة الدولية نزع سلاح "حماس" والمقاومة الفلسطينية.

وفي حين يقول البعض إن القضية لا تزال في حيز الدراسة في باكستان وأن إسلام أباد لم تبت فيها حتى الآن، إلا أن الاعتقاد السائد أن القرار قد اتُخذ من جانب القيادة العسكرية، وكانت للصداقة الشخصية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض القادة في باكستان، منهم قائد الجيش المشير عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، دور كبير في ذلك، وأن الأمر الأهم الذي سيتم التباحث بشأنه خلال الاجتماع المقبل لمنير مع ترامب المزمع عقده خلال أسابيع، هو على ماذا ستحصل باكستان نتيجة القيام بهذه المهمة، أي المكاسب المادية والدعم المالي.

مشاركة باكستان في القوة الدولية في غزة

وتحدث أكثر من مسؤول رفيع في الحكومة الباكستانية علناً أن نزع سلاح المقاومة في غزة ليس معضلة طالما أنه يأتي ضمن الاتفاقية. وقال مستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله، في تصريح له في 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إن الجيش الباكستاني إذا أرسل قواته إلى غزة ضمن قوات حفظ السلام، ستكون مهمتها واضحة، وهي تطبيق الخطة التي تم التوقيع عليها في مصر، وأشرفت عليها الولايات المتحدة والجهات الفلسطينية المعنية ودول المنطقة المهمة كمصر والأردن. واعتبر أن تطبيق تلك الخطة كفيل بإحلال الأمن في غزة، مشدداً على أن نزع سلاح "حماس" من ضمن ذلك التوافق، و"حماس" نفسها قبلت ذلك، بالتالي هذا الأمر ضروري لإحلال الأمن في غزة. وتساءل: من سيستفيد من استمرار الحرب في غزة؟ ولماذا لا نعمل معاً لتطبيق تلك الخطة التي من شأنها القضاء على الحرب؟

مستشار رئيس الوزراء الباكستاني: تطبيق خطة غزة كفيل بإحلال الأمن في القطاع، ونزع سلاح "حماس" من ضمن ذلك التوافق

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال سكرتير البرلمان الباكستاني، المتحدث باسم الحكومة الباكستانية دانيال شودري، في تصريح له إن القوات الباكستانية ستكون ضمن قوات السلام المكونة من عدة دول إسلامية لأجل إحلال الأمن في قطاع غزة، وإن تلك القوات لن تسمح لأي جهة بالقيام بأي عمل إرهابي، مؤكداً أن تلك القوات ستقوم بمهمة نزع سلاح "حماس"، إذ لا يمكن إحلال الأمن في غزة وهناك جهة خارجة عن الدولة بيدها السلاح، مشدداً على أن نزع سلاح "حماس" هي الخطوة الأولى، ومن بعدها ستسير الأمور نحو الأمام.

وعلى الرغم من محاولة المسؤولين الباكستانيين جعل القضية عابرة وعادية طالما أنها وفق اتفاقيات دولية، إلا أن هناك من يحذر من أن تضع باكستان في قلب صراع إقليمي معقد للغاية، ستكون له تداعيات خطيرة تتجاوز حدود قطاع غزة وتصل إلى العمق الباكستاني.

وقال الصحافي الباكستاني عمران رياض خان، في تسجيل له على قناته على "يوتيوب" أخيراً، إن القضية معقدة جداً، وتبعاتها قد تكون أكثر مما يتصور البعض، مضيفاً: الزعم السائد في إسلام أباد أن واشنطن تضغط على باكستان كي ترسل قواتها إلى غزة، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك رغبة باكستانية. وتابع: خلال اجتماعهما بالرئيس الأميركي في سبتمبر/ أيلول الماضي أبدى قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء رغبة باكستان في إرسال قواتها إلى غزة، لتنفيذ الخطة الأميركية حرفياً بكل نقاطها العشرين، والتي منها نزع سلاح المقاومة، والقضاء على قوة "حماس" العسكرية، وحماية الحدود الفاصلة بين إسرائيل وغزة، ومنع أي تهديد أمني موجّه إلى إسرائيل من داخل غزة. وأوضح أن قوات الجيش الباكستاني ستساهم في تنفيذ الخطة الأميركية في غزة حرفياً، وستقوم بما عجزت القوات الإسرائيلية عن القيام به، منها نزع سلاح "حماس" والمقاومة وجعل أرض غزة لا تشكل تهديداً لإسرائيل. يُذكر أن خان يعيش في المنفى في لندن، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمضى فترة طويلة في سجون الاستخبارات الباكستانية. وقدم وزير الداخلية محسن نقوي طلباً رسمياً قبل أسبوع إلى السفارة البريطانية لدى اسلام أباد يطلب فيه تسليم عمران رياض خان إلى باكستان، لأنه مطلوب لأجهزة الأمن.

تحذيرات من التبعات

من جهته، قال المحلل الأمني الباكستاني اللواء المتقاعد أختر رسول داور، لـ"العربي الجديد"، إن باكستان تدفع ثمن ما فعلته في عام 2001 حين انقلبت على "طالبان" الأفغانية ووضعت نفسها في صف الولايات المتحدة من أجل القضاء على "طالبان"، و"نحن ندفع ثمن ذلك حتى اليوم، وإذا قامت بأي عمل ضد المقاومة في غزة، حينها ستدفع باكستان ثمن ذلك لعقود طويلة". وأضاف: على باكستان أن ترسم خطوط سياساتها بنفسها وليس وفق الوصاية الأميركية، فإلى متى ستتبنى المشاريع الأميركية من أجل الحصول على المال والمصالح المادية؟

ورداً على الذين يقولون إن الجيش الباكستاني يذهب من أجل حماية أهل غزة، قال داور: "إسرائيل لن تعتمد على جيش همه حماية الغزيين، إسرائيل تعرف أن الجيش الباكستاني سيطبّق الخطة الأميركية حرفياً، كما سيطبّقها الجيش الأميركي. هنا في أفغانستان عجزت القوات الأميركية والدولية عن فعل الكثير من الأمور، مثل الوصول إلى قيادات طالبان وإلى المقاتلين العرب، ولكن الجيش والاستخبارات الباكستانية وصلت إليهم، وفعلت ما لم يفعله الأميركيون أنفسهم، هم وصلوا ليس فقط إلى قيادات طالبان والمقاتلين العرب بل إلى نسائهم وأطفالهم، وسلموهم إلى الأميركيين. أميركا وإسرائيل تعرف هذه المزية لدى الجيش الباكستاني لذا تعتمدان عليه، ولكن القصة لن تنتهي عند هذا الحد".

أختر رسول داور: إذا قامت باكستان بأي عمل ضد المقاومة في غزة، حينها ستدفع ثمن ذلك لعقود طويلة

واعتبر أنه "بسبب إخلاص الجيش الباكستاني مع التحالف الدولي ضد طالبان الأفغانية في عام 2001، خسرنا أفغانستان، وخسرنا آلاف الجنود، ونحن على حافة خروج إقليمين (بلوشستان وخيبربختونخوا) من سيطرة الجيش، الآن عندما تطلب إسلام أباد من حكومة طالبان أن تتعاون معها من أجل القضاء على طالبان الباكستانية، هي تنسى ماذا فعلت بطالبان بعد مجيء القوات الأميركية والدولية، وكانت طالبان الباكستانية (أبناء القبائل الباكستانية) تؤوي طالبان الأفغانية والمقاتلين العرب، الذين كانت الاستخبارات والجيش الباكستاني يلاحقانهم". ولفت إلى أن "صنّاع القرار في باكستان قد يروجون لفكرة مفادها أن حماس وافقت على ترك السلاح وبالتالي المساهمة في نزع السلاح والقضاء على المقاومة المسلحة في غزة، وفق خطة دولية"، مضيفاً "نعم إنها خطة دولية، ولكن ليست فلسطينية. ثم هل من الضروري أن نقوم نحن بتطبيق كل ما يقرره المجتمع الدولي من أجل المال والحصول على المكاسب المالية؟ ولماذا الجيش الباكستاني يساهم في نزع سلاح المقاومة حتى ولو وافقت عليها الأخيرة تحت أي ظرف، وكلنا نعرف ماذا جرى هناك؟".

واعتبر رسول داور أن أمام باكستان خيارين: "القبول بإرسال القوات إلى غزة، أو رفض ذلك، ولكل قرار تبعات". وأوضح أنه "في حال الرفض سيخسر قائد الجيش صداقته مع الرئيس الأميركي، ثم قد تواجه باكستان عقبات في التعاملات مع صندوق النقد الدولي، وقد تخسر إسلام أباد ما تتطلع إليه من تعاون واشنطن في مواجهة طالبان الأفغانية والباكستانية معاً، وغيرها من الأمور. ولكن المضي بالخطة الأميركية، سيجعل التنظيمات المسلحة في غزة مستاءة أو في مواجهة مع القوات الباكستانية، حينها ستكون كارثة داخلياً، لا أعني بذلك التنظيمات الإسلامية والدينية، هي ستقوم ببعض التظاهرات والاحتجاجات، ولكن الكارثة الحقيقية بتعامل المسلحين". وتابع: "أنظروا منشورات طالبان الباكستانية والمشاهد المصورة للمقاتلين وهم يتجولون في المدن الباكستانية في مدينة بشاور وقرب كويته، ويقولون سنقاتل هذا الجيش الذي كان حليف أميركا ضد طالبان الأفغانية والآن أصبح حليف إسرائيل ضد حماس، يقولون ذلك حرفياً". ولفت إلى أن "جيل الشباب، خصوصاً في مناطق القبائل وشمال وجنوب غربي البلاد، لديه قضية غزة مقدسة، وكل من كان يحلم بالتوجه إلى غزة للقتال إلى جانب المقاومة، سينضم إلى من يقاتل الجيش الباكستاني. كذلك الحدود الأفغانية مفتوحة أمام الأفغان، والعداء قائم مع حكومة أفغانستان". وتابع: "قائد الجيش أكد في خطاب له أمام اجتماع لعلماء الدين في كراتشي أن 70% من الذين يقاتلون في صفوف طالبان الباكستانية هم أفغان، و30% الباكستانيون، قضية نزع سلاح المقاومة ستجعل تلك الأعداد أضعافاً مضاعفة، الأمر خطير جداً... نعم، الجيش الباكستاني بحاجة إلى مصالح مالية وإلى دعم مادي، لكن عليه أن يختار طريقاً غير هذا الطريق".

لكن المحلل السياسي الباكستاني محمد عبد الرحمن، قال لـ"العربي الجديد"، إن "القضية مهمة للغاية ومعقدة جداً، فإذا ذهبت القوات الباكستانية إلى غزة من أجل المساهمة في إحلال الأمن، كيف يمكن ذلك بدون نزع سلاح المقاومة؟ وإذا ساهمت في نزع سلاح المقاومة، ستكون لذلك ردات فعل في باكستان". لكنه اعتبر أن "القيادة العسكرية والسياسية معاً ستختار الطريق الأنسب، لكن علينا أن نعرف أن باكستان ليست الدولة الإسلامية الوحيدة التي ترسل قواتها إلى غزة، من هنا سيكون الموقف موحداً أياً كان من قبل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي".

ما موقف الأحزاب الدينية؟

في المقابل، لا يوجد حتى الآن موقف موحد للأحزاب الدينية في باكستان حيال القضية، ولكن المعروف أن تلك الأحزاب بشكل عام لن ترضى أن تقوم باكستان بأي دور في غزة وفق خطة أميركية. وثمة من يرى أن الجيش الباكستاني حتى ولو أرسل قواته إلى غزة وفق الخطة الأميركية، لكن لا يمكن له أن يساهم في نزع سلاح المقاومة، أو القيام بأي عمل يخالف إرادة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، قال رئيس مؤتمر علماء باكستان العلامة طاهر أشرفي، في تسجيل مصور له في 20 ديسمبر الحالي، إن "الجيش الباكستاني جيش مسلم، يقوده حافظ للقرآن الكريم وهو عالم دين، يتألم بألم أهل فلسطين، من هنا أنا أطمئن: أي عمل ضد حماس أو المقاومة لن تساهم فيه قوات الجيش الباكستاني"، معتبراً ذلك من المستحيلات، بل المهمة ستكون إعادة بناء غزة واستتباب الأمن هناك.

رئيس مؤتمر علماء باكستان: أي عمل ضد حماس أو المقاومة لن تساهم فيه قوات الجيش الباكستاني

في المقابل، قال المفتي عبد الوكيل خان، عالم الدين في شمال غربي باكستان، لـ"العربي الجديد"، إن "من يطلع على تاريخ الجيش والاستخبارات الباكستانية لا يحتاج إلى كثير من التفكير للوصول إلى نتيجة مفادها أن المؤسستين قادرتان على التقلب من موقف إلى آخر في لحظة واحدة". وأضاف: "تارة تتستر هذه الأجهزة بشعار الإسلام وتارة أخرى بشعار التماهي مع المجتمع الدولي والالتزام بالقرارات الدولية، وتارة ثالثة بذريعة تصنيف منظمات ما بأنها إرهابية دولياً، لتبرير ما اتخذته أو تتخذه من الإجراءات ضدها". ولفت إلى أنه قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 "كان الجنرالات الباكستانيون يصفون قادة طالبان بأنهم ملائكة، ووزير الداخلية الباكستاني حينها معين حيدر، كان يصف سفير طالبان في إسلام أباد الملا عبد السلام ضعيف بأنه أصدق الناس، وأنه كرجل من زمن الصحابة، ولكن بعد أشهر ماذا حصل؟ سلموا عبد السلام ضعيف إلى الأميركيين في مطار بيشاور عارياً، وهو السفير المعتمد، ومعين حيدر نفسه هو وزير الداخلية". وتابع: "أيضاً في أغسطس/ آب 2021 عندما وصلت طالبان إلى الحكم من جديد، كان المسؤولون في باكستان يوزعون الحلويات ويصفون طالبان بأنه الجيش الذي سيحرر الهند، لكن بعد مضي أربع سنوات الآن يصفونهم بأنهم أعداء الإسلام وعملاء لإسرائيل والهند". ولفت إلى "دور قوات الجيش الباكستاني في أحداث أيلول الأسود عام 1970 حيث قَتْل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أيضاً محفوظ في التاريخ، وكان من ضباط تلك القوات الجنرال ضياء الحق، الزعيم العسكري الباكستاني، الذي أصبح لاحقاً لدى أميركا رمزاً في مواجهة الاتحاد السوفييتي".

وأشار خان إلى التصريحات الأخيرة لقائد الجيش عاصم منير والتي قال فيها إن "أي منظمة أو حزب لا يمكن لها القيام بأي عمل جهادي في حال رفضت الحكومة ذلك، الجهاد لا يكون إلا تحت رئاسة أو حكومة"، مضيفاً أنه يستشعر "أموراً سيئة من تلك التصريحات وتكرارها، لا سيما إذا قارناها بتصريحات باقي المسؤولين الذين بدأوا يعطون أهمية مفرطة للحكومة الفلسطينية والسلطة، بدون اعتبار باقي التنظيمات، مع جعل الأمن في غزة وما حولها أهم من سلاح المقاومة".

