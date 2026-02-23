مشاركة استخباراتية أميركية في عملية مكسيكية تطيح بـ"إل مينشو"

- قادت مجموعة عمل أميركية جديدة، متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عصابات المخدرات، إلى الغارة المكسيكية التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن"، إل مينشو. - تشكلت المجموعة في سرية أواخر العام الماضي لتحديد أعضاء العصابات على جانبي الحدود الأميركية-المكسيكية، وقدمت معلومات تكميلية دعماً للعملية المكسيكية. - تأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إدارة ترامب ضد عصابات المخدرات، مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع المكسيك لمكافحة تهريب الفنتانيل.

قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة "رويترز" إن مجموعة عمل جديدة يقودها الجيش الأميركي ومتخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عصابات المخدرات، لعبت دوراً في الغارة المكسيكية التي أسفرت عن مقتل نمسيو أوسيجيرا، المعروف بلقب "إل مينشو"، زعيم عصابة "خاليسكو نيو جينيريشن" للمخدرات.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن مجموعة العمل المشتركة لمكافحة عصابات المخدرات، والتي تضم عدداً من الوكالات الحكومية الأميركية، شكلت في سرية أواخر العام الماضي بهدف تحديد أعضاء عصابات المخدرات على جانبي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ولم يقدم المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المعلومات التي ربما قدمتها المجموعة للسلطات المكسيكية، مؤكداً أن الغارة نفسها كانت عملية عسكرية مكسيكية.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع المكسيكية بأن تبادلاً لإطلاق النار في ولاية خاليسكو، غربي البلاد، أسفر عن إصابة أوسيجيرا بجروح خطيرة، قبل أن يتوفى أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي. وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الأميركية قدمت "معلومات تكميلية" دعماً للعملية. وأدت العملية إلى موجة عنف، إذ أضرم مسلحون النار في سيارات، وقطعوا طرقاً سريعة في أكثر من ست ولايات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد تبنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد عصابات المخدرات، لا سيما تلك المتهمة بتهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وكانت الإدارة قد أعلنت في الأشهر الماضية تشديد التعاون الأمني والاستخباراتي مع المكسيك، وتوسيع صلاحيات الجهات الفدرالية في ملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب إنشاء فرق عمل مشتركة في إطار استراتيجية أوسع تعتبر مكافحة المخدرات أولوية.

(رويترز، العربي الجديد)