مشادة بين مبعوث إسرائيل ومسؤولة في الأمم المتحدة خلال جلسة علنية

- شهدت الأمم المتحدة مشادة حادة بين المبعوث الإسرائيلي داني دانون والممثلة الخاصة براميلا باتن، حيث طالب دانون باستقالتها بعد إدراج إسرائيل في القائمة السوداء لانتهاكات ضد الأطفال، متهماً إياها بالتحيز. - تدخلت فانيسا فريزر، ممثلة غوتيريس، مطالبة دانون بالامتناع عن الهجمات الشخصية، مؤكدة امتلاكها أدلة على الانتهاكات، مما زاد التوتر في الجلسة. - تعهد دانون بالدفاع عن إسرائيل ضد الاتهامات، بينما هددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقطع العلاقات مع غوتيريس، وسط تصاعد التوترات بشأن الانتهاكات المزعومة.

انهارت الأعراف الدبلوماسية في الأمم المتحدة، الجمعة، عندما انخرط مبعوث إسرائيل داني دانون، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، براميلا باتن، في مشادة كلامية حادة خلال جلسة علنية. وخلال اجتماع عُقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاعات، طالب المبعوث الإسرائيلي باستقالة باتن، التي أعدّت تقريراً أدرج إسرائيل للمرة الأولى في القائمة السوداء بسبب مثل هذه الانتهاكات، متهماً إياها بالتحيز.

وقال دانون، في إشارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

: "استسلمتِ لهوس الأمين العام باستهداف إسرائيل". وتدخلت مسؤولة أخرى في الأمم المتحدة، هي فانيسا فريزر، ممثلة غوتيريس لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، التي أعدّت تقريراً منفصلاً أدرج إسرائيل أيضاً في القائمة السوداء، وهتفت مطالبة بنقطة نظام. وطالبت دانون بالامتناع عن "الهجمات الشخصية"، مضيفة أنها تمتلك "أدلة مؤكدة".

وقال دانون إن على فريزر أن تصمت. وأضاف: "نحن دولة عضو، وأنتِ تعملين لدى الأمم المتحدة، وسوف تصمتين الآن. ستصمتين... أنتِ وتقريركِ المخزي". وأصدرت فريزر، المبعوثة السابقة لمالطا لدى الأمم المتحدة، تقريرها هذا الأسبوع نيابة عن غوتيريس، محذرة من أن جماعات المستوطنين الإسرائيليين قد تُدرج في قائمة سوداء عالمية لانتهاكاتها ضد الأطفال، في الوقت الذي عبّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء ما وصفه بأنه ارتفاع "مذهل" في الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين.

Israeli ambassador to the United Nations, Danny Danon, got in a shouting match with the U.N.'s special representative for children and armed conflict, Vanessa Frazier, after she interrupted his remarks at Friday's meeting regarding allegations that Israeli soldiers and settlers… pic.twitter.com/Qp8hEuN6HU — CBS News (@CBSNews) June 20, 2026

وصباح اليوم السبت، كتب دانون في منشور عبر صفحته على منصة إكس، إن هناك لحظات لا يكون فيها الصمت خياراً، مضيفاً: "عندما يُتهم جنودنا، أبناؤنا وبناتنا، زوراً، لا يكون الصمت خياراً. سأدافع دائماً عن كل من يدافع عن دولة إسرائيل". وإسرائيل مدرجة بالفعل في ما يطلق عليها "مرفقات قائمة العار" في ذلك التقرير، بسبب الانتهاكات المزعومة. وعندما صدر تقرير باتن الشهر الماضي، وصفه دانون بأنه "انحدار جديد"، وتعهدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقطع جميع العلاقات مع غوتيريس، الذي سيغادر منصبه الذي ظل فيه لعشرة أعوام، في نهاية العام. ويُدرج التقريران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أيضاً على القائمة السوداء.

(رويترز، العربي الجديد)