مشاحنات واتهامات بالتمييز تسبق "مليونية" الحريديم في القدس المحتلة

يتواصل توافد اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من مختلف التيارات الحريدية إلى القدس المحتلة منذ صباح اليوم الخميس، للمشاركة في التظاهرة "المليونية" الرافضة تجنيدَ طلاب المعاهد الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات على المتهرّبين من الخدمة العسكرية، والتي ستُنظّم في الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، وتُعرف أيضاً باسم "صرخة التوراة". وسيطر بعض التوتر على الأجواء في أعقاب إغلاق محطة للقطار في القدس، ومشاحنات بين عدد من الحريديم وعناصر أمن المحطة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية، منها القناة 12، أن حريديم اعتدوا على فريقها.

وشهدت خطوط القطار والمواصلات العامة ازدحاماً كبيراً في الساعات الماضية، كما أغلقت بعض الشوارع. وكانت شركة "قطار إسرائيل" قد أعلنت أنها ستغلق محطة "يستحاق نافون" التي يتوافد عبرها المتظاهرون في الساعة 12:30، بادّعاء الحفاظ على سلامة الجمهور. من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "في ما يتعلق بالازدحام في المواصلات العامة، تقرر أن القطار سيواصل العمل على الأقل حتى الساعة 13:30. وإذا قامت شركة قطارات إسرائيل والمنظمون بتوفير منظمين للحفاظ على النظام وتقليل الاكتظاظ، فسيُسمح بتشغيل القطار أيضاً بعد ذلك".

אלפי חרדים עולים רגלית לירושלים לעצרת המיליון נגד הגיוס | תיעוד מכביש 1 pic.twitter.com/tyVrl69GIk — החדשות - N12 (@N12News) October 30, 2025

وفضلاً عن الصراع المركزي الذي تعكسه التظاهرة بتعبير الحريديم عن رفضهم الخدمة العسكرية والعقوبات على المتخلّفين عنها، وإعادة دولة الاحتلال إلى بعض مشاهد الانقسام التي سبقت حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فإن قرار وقف حركة القطارات إلى القدس عزز التوتر وتحوّل لاتهامات بالتمييز. وأثار قرار إيقاف حركة القطارات غضباً شديداً في أوساط الجمهور الحريدي، ونُشرت عناوين في وسائل إعلامه تتهم هذه السياسة بأنها "استهداف للمشاركين في التظاهرة"، كما تم، وفق صحيفة "معاريف"، إرسال رسالة تحذيرية إلى شركة القطارات ووزارة المواصلات تمهيداً لتقديم التماس، بدعوى أن القرار ينطوي على سياسة تمييزية وغير قانونية.

עם בקבוקים וקרשים: צוותי חדשות 12 הותקפו באלימות בהפגנת החרדים נגד גיוס בירושליםhttps://t.co/PhHdO71pGa pic.twitter.com/Yvuvsy6I18 — החדשות - N12 (@N12News) October 30, 2025

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، من المتوقّع أن يشارك مئات الآلاف من الحريديم في تظاهرة "صرخة التوراة" عند مدخل مدينة القدس احتجاجاً على اعتقال طلاب المعاهد الدينية الذين تم تصنيفهم متخلفين عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وتدعم جميع التيارات الحريدية في إسرائيل تقريباً التظاهرة ورسالتها، باستثناء فئة قليلة قررت مقاطعة الحدث.

ويتوقع أن تشارك في التظاهرة أيضاً تيارات متشددة، وأخرى تنتمي إلى تيارات أكثر انخراطاً في المجتمع العام منها من يؤيد تجنيد الحريديم، تتوحد كلها خلف رفض العقوبات على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية. ويتزامن كل ذلك مع خلافات حتى داخل مركّبات وأعضاء الائتلاف الحكومي نفسه، بشأن قانون التجنيد، والصيغ المعدّلة التي تحاول توفير حلول "وسط"، ومطالبة الحريديم بقانون يعفيهم من الخدمة العسكرية ولا يفرض عقوبات عليهم.