أسفر هجوم بمسيّرة أوكرانية عن مقتل شابَين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف فجر الجمعة. وكتب غلادكوف على تليغرام "في قرية فولتشيا ألكساندروفكا، هاجمت مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية عمدا دراجة نارية تقل شابين يبلغان 18 و15 عاما". وأضاف "توفي الشابان في موقع الحادثة متأثرين بإصابتهما".

من جانب آخر، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا اليوم الجمعة إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين. وكتب على تطبيق تليغرام أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق. ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.

في المقابل، قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم الجمعة عبر تطبيق تليغرام إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود للمرة الرابعة. وقال مسؤولون محليون إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. وذكرت سلطات منطقة كراسنودار على تليغرام "في توابسي، ونتيجة لهجوم بطائرات مسيرة شنه نظام كييف، اندلع حريق في منطقة مناولة البضائع".

ومنذ بدء حربها في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تنفذ روسيا هجمات شبه يومية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفة خصوصا بنيتها التحتية الأساسية. وردا على ذلك، تشن كييف ضربات على أهداف في روسيا، مؤكدة أنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية للهيدروكربونات بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

ولم تسفر المفاوضات التي أجريت بوساطة أميركية عن نتائج، وهي في حالة جمود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في نهاية فبراير/شباط. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلاده تعيش حالة من الجمود في انتظار استئناف محادثات السلام بين واشنطن وطهران التي قد تنهي الحرب مع روسيا، مؤكداً أن الاضطراب الناجم عن الحرب على إيران يمثل عقبة رئيسية أمام استئناف تلك المفاوضات.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)